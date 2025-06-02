Украина имеет свои карты: посол ЕС о спецоперации Паутина

После успешной атаки украинских сил на стратегические авиабазы ​​в тылу России в рамках спецоперации Паутина следует признать, что Киев обладает серьезными возможностями.

Посол ЕС о спецоперации Паутина

Об этом в Facebook заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Дипломатка отметила, что точный удар Украины по военным объектам, с которых совершались атаки на гражданскую инфраструктуру, вызвал захват в мире.

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По ее словам, это очередное доказательство того, что Украине есть чем ответить на агрессию.

– Именно из атакованных авиабаз вылетали российские стратегические бомбардировщики, наносившие удары по гражданским объектам, детям и больницам. Именно поэтому важно признать: нет, Россия не держит все карты в руках, у Украины есть свои карты. Она имеет сильную оборонную отрасль, способную к инновациям и имеет потенциал для проведения таких операций, — подчеркнула Матернова.

Это заявление прозвучало на фоне ранее сделанных комментариев президента США Дональда Трампа, утверждавшего, что у Украины “нет козырей”, намекая на стратегическое преимущество Москвы.

Такие высказывания часто критиковали за умаление реальных возможностей украинской армии.

Также на события отреагировали и другие европейские лидеры.

Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что атака продемонстрировала способность Украины к эффективной самозащите.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский подчеркнул: для Европы стратегически важно иметь сильную и хорошо вооруженную Украину как союзника.

Спецоперация СБУ Паутина

Напомним, 1 июня Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в тылу врага.

По словам источников, дроны СБУ нанесли прицельные удары по самолетам, которые ежедневно бомбардируют украинские города.

Предварительно, поражен более чем 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

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