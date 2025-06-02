Потери РФ на 2 июня: уничтожено 1140 оккупантов и почти полсотни артсистем

Потери врага на 2 июня 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 140 российских захватчиков.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 195-е сутки полномасштабной войны превысили 989 тыс.

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Потери РФ на 2 июня 2025 года

личного состава — около 989 700 (+1 140) чел;

танков — 10 874 (+2);

боевых бронированных машин — 22 663 (+7);

артиллерийских систем — 28 575 (+48);

РСЗО — 1 401;

средств ПВО — 1 175 (+2);

самолетов — 372;

вертолетов — 336;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 38 622 (+256);

крылатых ракет — 3 271 (+3);

кораблей /катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 50 462 (+137);

специальной техники — 3 905 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 195-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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