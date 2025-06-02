Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Массовая драка с ТЦК в Каменце: Сырский инициировал служебное расследование
Вікторія Васьковська, редактор сайта
2 мин.

Потери РФ на 2 июня: уничтожено 1140 оккупантов и почти полсотни артсистем

танк, військові
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 2 июня 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 140 российских захватчиков.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 195-е сутки полномасштабной войны превысили 989 тыс.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 2 июня 2025 года

  • личного состава — около 989 700 (+1 140) чел;
  • танков — 10 874 (+2);
  • боевых бронированных машин — 22 663 (+7);
  • артиллерийских систем — 28 575 (+48);
  • РСЗО — 1 401;
  • средств ПВО — 1 175 (+2);
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 38 622 (+256);
  • крылатых ракет — 3 271 (+3);
  • кораблей /катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50 462 (+137);
  • специальной техники — 3 905 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 195-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Паутина, изменившая игру: как удар по стратегической авиации РФ влияет на войну и ядерный баланс
Спецоперація Павутина

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь