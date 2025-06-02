Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Потери РФ на 2 июня: уничтожено 1140 оккупантов и почти полсотни артсистем
Потери врага на 2 июня 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 140 российских захватчиков.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 195-е сутки полномасштабной войны превысили 989 тыс.
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Потери РФ на 2 июня 2025 года
- личного состава — около 989 700 (+1 140) чел;
- танков — 10 874 (+2);
- боевых бронированных машин — 22 663 (+7);
- артиллерийских систем — 28 575 (+48);
- РСЗО — 1 401;
- средств ПВО — 1 175 (+2);
- самолетов — 372;
- вертолетов — 336;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 38 622 (+256);
- крылатых ракет — 3 271 (+3);
- кораблей /катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 50 462 (+137);
- специальной техники — 3 905 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 195-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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