Эту команду мы собирали по зову: Сухаревский уволен с должности командующего Силами беспилотных систем ВСУ

Вадим Сухаревский, который почти год возглавлял Силы беспилотных систем, поблагодарил команду и отметил, что на этом этапе видение о дальнейшем развитии расходятся с мнением руководства.

Об этом Сухаревский заявил после увольнения с должности командующего Силами беспилотных систем ВСУ.

Сухаревский об увольнении из Сил беспилотных систем

— Эту команду мы собирали не по приказу, а по зову — людей, веривших в идею так же, как и я, которые вкладывали в СБС не только знания, опыт и время, но и свое сердце, — сказал Сухаревский.

Он поблагодарил каждого, кто стал частью этого пути, ведь именно благодаря этим людям Силы беспилотных систем ВСУ имеют боевой смысл и человеческое лицо.

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Сухаревский заявил, что гордится тем, что имел честь возглавлять СБС в первый и самый сложный год их становления.

По его словам, этот год был проведен с пользой, в частности, сформированы и закреплены на практике принципы, на которых функционирует этот уникальный для мира род сил.

Силы беспилотных систем имеют в портфолио собственные инновационные разработки, уникальные и успешные боевые операции, а также новую модель ответственного рекрутинга, обратил внимание Сухаревский.

— В то же время на данном этапе видение дальнейшего развития СБС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить каденцию в должности командующего СБС. Оставляю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше, — заявил он.

По словам Сухаревского, его цель — победа Украины. Он убежден, что Силы беспилотных систем имеют все предпосылки, чтобы сформировать новую парадигму войны как для Украины, так и для мира.

Кроме этого, Сухаревский утверждает, что остается в строю и продолжит службу в рядах Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что остается преданным идее, которая больше любой должности.

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