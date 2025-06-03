Эту команду мы собирали по зову: Сухаревский уволен с должности командующего Силами беспилотных систем ВСУ
Вадим Сухаревский, который почти год возглавлял Силы беспилотных систем, поблагодарил команду и отметил, что на этом этапе видение о дальнейшем развитии расходятся с мнением руководства.
Об этом Сухаревский заявил после увольнения с должности командующего Силами беспилотных систем ВСУ.
Сухаревский об увольнении из Сил беспилотных систем
— Эту команду мы собирали не по приказу, а по зову — людей, веривших в идею так же, как и я, которые вкладывали в СБС не только знания, опыт и время, но и свое сердце, — сказал Сухаревский.
Он поблагодарил каждого, кто стал частью этого пути, ведь именно благодаря этим людям Силы беспилотных систем ВСУ имеют боевой смысл и человеческое лицо.
Сухаревский заявил, что гордится тем, что имел честь возглавлять СБС в первый и самый сложный год их становления.
По его словам, этот год был проведен с пользой, в частности, сформированы и закреплены на практике принципы, на которых функционирует этот уникальный для мира род сил.
Силы беспилотных систем имеют в портфолио собственные инновационные разработки, уникальные и успешные боевые операции, а также новую модель ответственного рекрутинга, обратил внимание Сухаревский.
— В то же время на данном этапе видение дальнейшего развития СБС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить каденцию в должности командующего СБС. Оставляю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше, — заявил он.
По словам Сухаревского, его цель — победа Украины. Он убежден, что Силы беспилотных систем имеют все предпосылки, чтобы сформировать новую парадигму войны как для Украины, так и для мира.
Кроме этого, Сухаревский утверждает, что остается в строю и продолжит службу в рядах Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что остается преданным идее, которая больше любой должности.