Финансирование социальных выплат в июне 2025 года: что известно о начислениях

В Украине в июне 2025 года продолжается финансирование социальных выплат, в частности пенсий, жилищных субсидий и льгот.

Было ли финансирование социальных выплат в июне 2025 года и кто получил начисления — читайте в материале Фактов ICTV.

Было ли финансирование социальных выплат в июне 2025

Финансирование социальных выплат в июне происходит по установленному графику.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил, что 2 числа начато финансирование выплат за июнь.

В частности:

на пенсионные выплаты через АО Укрпочта направлено 0,7 млрд грн;

на оплату больничных направлено 73,2 млн грн.

В ПФУ отмечают, что по состоянию на 2 июня предоставлено 40,5 тыс. услуг людям, которые обратились к ним.

От чего зависит финансирование социальных выплат в июне 2025 года

Срок начисления зависит от типа выплат и региона получателя. В частности:

Пенсионные выплаты в Украине осуществляются ежемесячно с 4-го по 25-е число.

Помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) поступает дважды в месяц 15-го и 28-го числа. В июне выплаты для ВПЛ будут продолжаться автоматически, без необходимости повторного заявления.

Пенсионный фонд Украины перечисляет средства для оплаты больничных в течение 10 дней после получения всех необходимых документов.

Обращаем внимание, что с 4 апреля вступили в силу новые правила оплаты временной нетрудоспособности.

Теперь работники получают помощь как по основному месту работы, так и по совместительству. Ранее компенсация предоставлялась только по одному месту работы.

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