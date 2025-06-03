Нарастили защиту от РЭБ: Игнат рассказал, как россияне совершенствуют Шахеды

Россия наращивает производство ударных беспилотников Шахед и дронов-имитаторов. Кроме того, Шахеды технологически совершенствуются.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Противодействие дроновым атакам

По его словам, россияне вместе с Шахедами запускают по Украине немало дронов-имитаторов, которые значительно усложняют работу наши противовоздушной обороне. Но такие дроны тоже надо сбивать, подавлять РЭБом.

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На сегодняшний день Воздушные силы используют все возможные средства против вражеских разведывательных БпЛА.

— Там уже и Як-52 работали, и дроны-перехватчики — все это работает сегодня во всех Силах обороны. По Шахедам каждый раз работает авиация Воздушных сил, армейская авиация, а также вертолетчики. Зенитные ракетные войска чаще работают над сдерживанием российской авиации, сдерживанием и сбиванием крылатых ракет, — говорит Юрий Игнат.

Он отмечает, что против вражеских БпЛА может быть использована и зенитная ракета, если есть серьезная угроза жизни людей или объекта инфраструктуры.

Также Шахеды начали сбивать зенитными дронами, и уже есть определенные результаты.

Шахеды эволюционируют

По словам Юрия Игната, россияне свои Шахеды совершенствуют.

— Их сначала просто покрасили в черный цвет, потом нарастили защиту от систем РЭБ, теперь надо больше станций, чтобы Шахед подавить. В его антенне появилось много компонентов, которые защищают от РЭБ, хотя это эффективный способ подавления, — говорит представитель Воздушных сил.

Он отмечает, что один Шахед стоит 200 тыс. долларов.

Вражеские дроны-имитаторы радиолокационно схожи с Шахедами. Но уже когда подлетают ближе, то Силы обороны могут по звуку различить, что это именно летит.

Напомним, что в ночь на 1 июня РФ выпустила по Украине рекордное количество дронов и ракет различных типов — всего 479 средств воздушного нападения. Юрий Игнат отметил, что Украина готовит экипажи зенитных дронов ПВО для противодействия атакам Шахедов.

Источник : Украинская правда

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