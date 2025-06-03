РФ запустила 112 дронов во время ночной атаки на Украину: сколько сбила ПВО

Ночная атака на Украину 3 июня с использованием 112 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов началась еще в понедельник вечером и продолжалась почти до утра.

Атака дронами 3 июня: как отработала ПВО

Сегодня ночью Россия запускала ударные дроны с направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Под ударом оказались шесть областей — Черниговская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская и Донецкая.

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Силами авиации, зенитчиков, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп по состоянию на 09:00 подтверждено обезвреживание 75 из 112 вражеских БпЛА на Востоке, Юге и Севере страны.

Часть из них — 60 дронов — сбиты огневыми средствами поражения, еще 15 — локационно потеряны или подавлены РЭБ.

К сожалению, зафиксировано попадания в 11 локациях.

В частности, во время ночной атаки на Чернигов зафиксировано попадание в многоэтажку, частные дома, учебное заведение и промпредприятие. Ранены четыре человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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