Становится все более очевидным, что необходима встреча лидеров: Сибига о выводах после переговоров с россиянами в Стамбуле

Министр иностранных дел Андрей Сибига подвел официальные выводы Украины по итогам второй встречи с российской делегацией в Стамбуле.

Сибига о выводах Украины после переговоров с россиянами

— Россия не ответила на наш документ, излагающий видение Украины относительно прекращения войны. Мы прислали его перед встречей. Во время встречи наша делегация спросила россиян, какие их соображения. Они ничего не предоставили. Ни во время встречи, ни после нее, — сказал Сибига.

По его словам, украинская сторона требует ответа Российской Федерации.

Он утверждает, что каждый день молчания с их стороны доказывает желание россиян продолжать полномасштабную войну против Украины.

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Российская сторона выдвинула ряд старых ультиматумов, которые не приближают ситуацию к настоящему миру, вместо того, чтобы ответить на конструктивные предложения Украины в Стамбуле, обратил внимание Сибига.

По его мнению, это противоречит предыдущим обещаниям России, в частности США, что Москва предложит что-то реалистичное и осуществимое на этой неделе в Стамбуле.

Из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными, сказал министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает прогресс в этой области, но считает, что могут быть гораздо более ощутимые результаты во всех сферах, если бы россияне ответили взаимностью на конструктивность.

По его словам, до сих пор Россия отвергала любые содержательные форматы прекращения огня. Это достаточная причина для партнеров Украины, чтобы ввести новые санкции против России уже сейчас, утверждает Сибига.

Министр заявил, что необходимо положить конец убийствам. Если текущие встречи не принесут такого результата и не будут способствовать миру, то становится все более очевидным, что необходима встреча лидеров, подчеркнул глава МИД Украины.

Источник : МИД

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