Длительное время эти самолеты не смогут бить по Украине: Игнат об операции Паутина

Атаки дронов СБУ на российские аэродромы вывели из строя более 40 вражеских самолетов — длительное время враг не сможет применять их для ударов по Украине.

Об этом заявил полковник Юрий Игнат, который возглавляет коммуникации Воздушных сил ВСУ.

– Есть дотла сгоревшие самолеты, есть поврежденные навсегда, могут быть и поврежденные, подлежащие восстановлению. Длительное время они не смогут выполнять задачи, а именно – террористические акты по территории нашего государства, — подчеркнул Игнат в интервью Украинской правде.

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Уничтожение самолета А-50

По данным СБУ, в результате атаки дронов уничтожен один А-50 (ранее Украина уничтожила два самолета дальней радиолокации А-50У). По словам Юрия Игната, в РФ модернизированных транспортников А-50 можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Благодаря А-50 Россия проводила глубинную, на сотни километров, радиолокационную разведку. Это давало врагу информацию о пребывании наших самолетов в воздухе, о воздушных атаках, а также и о наших системах противовоздушной обороны.

— Потеря такого одного борта — это уже большое событие, — отмечает Юрий Игнат.

Удары дронов по самолетам Ту-160, Ту-95, Ту-22М3

С первых дней полномасштабной войны Россия запускала ракеты по Украине с самолетов дальней авиации Ту-22М3 и стратегической авиации Ту-160. По словам военного, с этих носителей россияне выпустили 2437 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55. Силы противовоздушной обороны сбили 1916. К сожалению, примерно 500 ракет — долетели до целей или не были сбиты.

С бомбардировщиков Ту-22М3 россияне запускали ракеты Х-22, Х-32 — более 400 единиц.

По словам Юрия Игната, лишь несколько ракет удалось перехватить противовоздушной обороне, потому что Х-22 — одна из самых мощных, у нее более 900 килограммов боевая часть. В то же время она одна из наименее точных ракет.

— Противник ими неоднократно атаковал и города-миллионники, нанося огромный ущерб именно населению. Было много пострадавших от этой ракеты, — говорит руководитель службы коммуникации Воздушных сил ВСУ.

По словам Юрия Игната, во время спецоперации Паутина дроны СБУ поразили часть самолетов Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. Не все такие бомбардировщики, которые имеют россияне в наличии, могли выполнять задачи.

— Мы насчитали, что атакует Украину чуть больше 10 самолетов Ту-95 и, возможно, Ту-160, — говорит Юрий Игнат.

Так, самолеты Ту-95 могут брать под крыло до восьми ракет. Бомбардировщики Ту-160 — больше. В то же время у россиян лимит по запуску ракет по Украине, потому что все сразу они не могут запустить, говорит представитель Воздушных сил.

По его словам, из 19 имеющихся у россиян Ту-160 в исправном состоянии было примерно 10-12 единиц. Самолетов Ту-95 россияне имели 57, из них 36 были в исправном состоянии. Из 100 единиц Ту-22М3 около 40 могли выполнять задачи.

Аэродромы РФ для бомбардировщиков

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в результате спецоперации Паутина удалось поразить 34% вражеского воздушного флота. Юрий Игнат замечает, что ему доподлинно не известно, из какого количества этих 34%.

По его словам, в России не так много аэродромов, где может стоять стратегическая авиация — максимум шесть.

— Не каждый аэродром может принимать такие большие самолеты, их обслуживать и готовить к вылету. Поэтому их перемещения контролируются, отслеживаются. И хорошо, что мы получаем информацию от наших партнеров-союзников по НАТО о подготовке России к ударам. Есть время привести в повышенную готовность силы нашей противовоздушной обороны, — подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Источник : Украинская правда

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