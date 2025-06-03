В мае РФ потеряла более 35 тыс. солдат — это эквивалент трех дивизий

В мае армия РФ понесла наибольшие потери — 35 370 солдат, что равно составу трех дивизий.

Горящая вражеская техника

Каждый день, каждое направление фронта несет россиянам новые потери, которые уже давно измеряются не десятками, а тысячами.

По официальным данным Генштаба ВСУ, за пять месяцев 2025 года ликвидировано 197 760 российских военных.

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Особенно ощутимыми для оккупанта стали потери артиллерии. В мае украинские защитники уничтожили или повредили 1 391 артиллерийскую систему, в среднем — 45 орудий ежедневно.

Самая масштабная “охота” состоялась 6 мая, в День пехоты, когда враги за сутки потеряли 71 единицу артиллерии. Таким образом, с начала года уже почти 7 тыс. артсистем ушли на слом.

В течение мая было уничтожено 140 танков, что равно техническому составу четырех с половиной танковых батальонов.

Кроме того, силы ВСУ испортили вражескую бронетехнику: 292 боевые бронированные машины, 26 реактивных систем залпового огня, 25 средств противовоздушной обороны, 3 575 военных автомобилей и 34 единицы специальной техники.

А еще сбили два самолета и один вертолет.

Месяц самых ожесточенных боев

Май 2025 года вошел в историю еще и как месяц с наибольшим количеством боевых столкновений — 5 691. Это больше, чем в любом из предыдущих месяцев года.

И что важно — украинские воины не только держат оборону, но и наносят точечные, стратегически важные удары, изменяя оперативную ситуацию в свою пользу.

Эта статистика — результат высокого профессионализма и мужества украинских защитников.

Но каждая цифра потерь врага — это одновременно и цена, которую платит Украина за свободу.

В борьбе с государством-агрессором нам важно оставаться едиными: поддерживать армию, волонтеров, эвакуированных и медиков.

Источник : Минобороны

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