В мае РФ потеряла более 35 тыс. солдат — это эквивалент трех дивизий
В мае армия РФ понесла наибольшие потери — 35 370 солдат, что равно составу трех дивизий.
Горящая вражеская техника
Каждый день, каждое направление фронта несет россиянам новые потери, которые уже давно измеряются не десятками, а тысячами.
По официальным данным Генштаба ВСУ, за пять месяцев 2025 года ликвидировано 197 760 российских военных.
Особенно ощутимыми для оккупанта стали потери артиллерии. В мае украинские защитники уничтожили или повредили 1 391 артиллерийскую систему, в среднем — 45 орудий ежедневно.
Самая масштабная “охота” состоялась 6 мая, в День пехоты, когда враги за сутки потеряли 71 единицу артиллерии. Таким образом, с начала года уже почти 7 тыс. артсистем ушли на слом.
В течение мая было уничтожено 140 танков, что равно техническому составу четырех с половиной танковых батальонов.
Кроме того, силы ВСУ испортили вражескую бронетехнику: 292 боевые бронированные машины, 26 реактивных систем залпового огня, 25 средств противовоздушной обороны, 3 575 военных автомобилей и 34 единицы специальной техники.
А еще сбили два самолета и один вертолет.
Месяц самых ожесточенных боев
Май 2025 года вошел в историю еще и как месяц с наибольшим количеством боевых столкновений — 5 691. Это больше, чем в любом из предыдущих месяцев года.
И что важно — украинские воины не только держат оборону, но и наносят точечные, стратегически важные удары, изменяя оперативную ситуацию в свою пользу.
Эта статистика — результат высокого профессионализма и мужества украинских защитников.
Но каждая цифра потерь врага — это одновременно и цена, которую платит Украина за свободу.
В борьбе с государством-агрессором нам важно оставаться едиными: поддерживать армию, волонтеров, эвакуированных и медиков.