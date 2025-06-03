Украине для эффективной обороны нужно около 200 боевых самолетов — Игнат

Украине для эффективной обороны и противодействия России нужно около 200 современных боевых самолетов, в частности американских многоцелевых истребителей F-16.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Истребители для Украины

По его словам, F-16 — это многоцелевой самолет, который может работать по небу, по воздушным целям, наземным и по надводным целям. В авиации есть специфические задачи, поэтому стоит иметь самолеты разных типов.

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— Были оценки, сколько самолетов разных типов нужно. Ну, около 200 для эффективной обороны страны, — сказал Юрий Игнат.

На сегодня Украина потеряла уже три истребителя F-16. Юрий Игнат отмечает, что при таких интенсивных боях понятно, что потери могут быть и сообщения о потере самолетов надо воспринимать нормально.

— Нужно, чтобы эти самолеты работали эффективно. Мы понимаем, что полученная техника уже была в использовании. Она не является самой новой. Но это лучше, чем советское вооружение, которое у нас было. Это более технологичное оружие. Очень важно, что у самолета под крыльями и какой у него стоит радар. Радар должен видеть далеко, ракета — лететь далеко и точно. Активная головка самонаведения должна сама искать российский самолет, — говорит Юрий Игнат.

По его словам, российские самолеты тоже видят далеко и их ракеты так же летят далеко, даже по сравнению с F-16. Кроме того, россияне имеют мощную противовоздушную оборону, которая работает в комплексе с авиацией. Если говорить о МиГ-29, Су-27, то вообще не до сравнения, отмечает Юрий Игнат.

— Когда у нас не было еще F-16, то соотношение нашей группировки против их было 1:10 относительно наших МиГов. А технологически — это разница между пистолетом Макарова и снайперской винтовкой, — отмечает представитель Воздушных сил.

Но несмотря на такие неравные силы, наши летчики давали бой российским оккупантам.

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует до конца 2025 года передать все обещанные истребители F-16. В июле прошлого года правительство Норвегии подтвердило, что предоставит Украине эти боевые самолеты.

Источник : Украинская правда

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