Украинская делегация прибыла в Вашингтон: Ермак раскрыл детали визита
Во вторник, 3 июня, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак приехал в США вместе с украинской делегацией.
Об этом он написал в Telegram.
Ермак прибыл в США
Руководитель ОП прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко. Вместе с ними в США прибыли представители Минобороны и Офиса президента.
— Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали, — сообщил Ермак.
Среди важных тем обсуждения — возвращение депортированных украинских детей и поддержка этого процесса.
По словам Ермака, во время визита также будут говорить о российской пропаганде, в частности по церковным вопросам.
Запланированы встречи с представителями двух политических партий в США, которые поддерживают Украину, а также с командой президента Дональда Трампа.
— Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как Россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны, — сообщил руководитель ОП, добавив, что “правда за нами”.