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3 мин.

Украинская делегация прибыла в Вашингтон: Ермак раскрыл детали визита

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Во вторник, 3 июня, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак приехал в США вместе с украинской делегацией.

Об этом он написал в Telegram.

Ермак прибыл в США

Руководитель ОП прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко. Вместе с ними в США прибыли представители Минобороны и Офиса президента.

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— Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали, — сообщил Ермак.

Среди важных тем обсуждения — возвращение депортированных украинских детей и поддержка этого процесса.

По словам Ермака, во время визита также будут говорить о российской пропаганде, в частности по церковным вопросам.

Запланированы встречи с представителями двух политических партий в США, которые поддерживают Украину, а также с командой президента Дональда Трампа.

— Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как Россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны, — сообщил руководитель ОП, добавив, что “правда за нами”.

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