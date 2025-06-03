Потери россиян с начала года достигли 200 тыс. человек – Сырский
С начала 2025 года армия РФ потеряла в войне против Украины 200 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Сырский назвал потери российской армии с начала года
— 200 тысяч человек — общие потери врага с начала этого года. Спасибо каждому украинскому воину за профессионализм. Борьба продолжается, — заявил Сырский.
Напомним, в мае Сырский отмечал, что РФ не оставляет своих амбиций в Украине и ведет затяжную войну, сосредоточив на фронте 640 тыс. военных.
Тогда активные боевые действия происходили на фронтовой линии длиной около 1100 километров.
Потери армии РФ — данные Генштаба
Согласно официальной информации Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне против Украины почти 991 тыс. военнослужащих.
Только за прошедшие сутки украинские силы обороны ликвидировали 1100 оккупантов. Также наши воины уничтожили 7 вражеских танков, 8 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 126 дронов и другую военную технику противника.
Аналитики Института изучения войны (ISW) 2 мая сообщали, что в течение первых четырех месяцев 2025 года темпы продвижения российских войск замедлились.
В то же время уровень потерь в рядах армии агрессора остается стабильно высоким. По подсчетам аналитиков, в среднем Россия теряет 99 солдат за каждый километр захваченной территории в Украине.