Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 3 июня: ликвидированы еще 1100 оккупантов и 12 самолетов
Потери РФ на 3 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 196-е сутки полномасштабной войны достигли 990 800 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 3 июня 2025
- личного состава — около 990 800 (+1100) человек;
- танков — 10 881 (+7);
- боевых бронированных машин — 22 671 (+8);
- артиллерийских систем — 28 623 (+48);
- РСЗВ — 1 402 (+1);
- средств ПВО — 1 176 (+1);
- самолетов — 384 (+12);
- вертолетов — 336;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 748 (+126);
- крылатых ракет — 3 271;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 50 607 (+145);
- специальной техники — 3 905.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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