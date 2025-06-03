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Потери РФ на 3 июня: ликвидированы еще 1100 оккупантов и 12 самолетов

Ту-95 Tu-95mc
Фото: Getty Images

Потери РФ на 3 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 196-е сутки полномасштабной войны достигли 990 800 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 3 июня 2025

  • личного состава — около 990 800 (+1100) человек;
  • танков — 10 881 (+7);
  • боевых бронированных машин — 22 671 (+8);
  • артиллерийских систем — 28 623 (+48);
  • РСЗВ — 1 402 (+1);
  • средств ПВО — 1 176 (+1);
  • самолетов — 384 (+12);
  • вертолетов — 336;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 748 (+126);
  • крылатых ракет — 3 271;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50 607 (+145);
  • специальной техники — 3 905.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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