Зеленский назначил главой Херсонской МВА Ярослава Шанько

Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Шанько главой Херсонской городской военной администрации.

Соответствующее распоряжение №76/2025-рп обнародовано на официальном сайте главы государства.

Зеленский назначил главу Херсонской ГВА

До назначения Шанько эту должность занимал Роман Мрочко. Он возглавлял Херсонскую МВА с марта 2023 года.

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17 апреля 2025 года президент подписал указ о его увольнении.

До нового назначения Ярослав Шанько работал в должности заместителя начальника Херсонской областной военной администрации.

— Понимаю, что впереди – много сложных задач. Однако гарантирую: порядочность, добропорядочность и открытость. Никаких громких слов вместо действий. Вскоре расскажу о своих первых шагах на должности. Приоритет – защита людей и поддержка наших отважных военных, – прокомментировал свое назначение Шанько.

Ярославу Шанько 34 года. В 2011 году он окончил Херсонский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел.

С 2015 года Шанько занимал должность старшего инспектора в отделе ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Херсонской области.

В 2019 году он возглавил этот отдел, а уже в 2020 году стал заместителем начальника управления превентивной деятельности полиции Херсонщины.

В период с 2021 по 2023 год Ярослав Шанько работал заместителем начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины.

Фото: Ярослав Шанько

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