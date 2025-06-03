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Зеленский: Удар по Сумах демонстрирует “желание” Путина закончить эту войну

Зеленський
Фото: Офис президента

Сегодняшним ударом по Сумах с РСЗО, в результате которого погибли три человека, Россия продемонстрировала, что не собирается заканчивать эту войну. Поэтому без давления и решительных шагов всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выразив соболезнования семьям погибших.

Реакция Зеленского на удар РФ по Сумах 3 июня

— Россияне зверски ударили по Сумах. Просто по городу, по обычным улицам — из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших, — подчеркнул глава государства.

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По его словам, пока известно о по меньшей мере одном снаряде РСЗО, который не разорвался — он пробил стену комнаты квартиры на 9-м этаже.

— Все, что нужно знать о российском “желании” закончить эту войну… Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов США, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня, — отметил Зеленский.

И поблагодарил всех, кто усиливает санкции против РФ за агрессию и убийства людей, а также помогает защищать жизни украинцев.

По последним данным, в результате удара РФ по центру Сум из РСЗО утром 3 июня три человека погибли, еще 20 ранены, в том числе двое детей.

В одном из микрорайонов повреждены многоквартирный дом, а также три частных дома, складское здание, гараж, четыре автомобиля и одно из зданий больницы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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