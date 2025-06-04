Бои под Купянском: оккупанты на мотоциклах пытаются закрепляться в посадках

На Купянском направлении оккупационные силы изменили тактику, используя малые мобильные группы на квадроциклах, багги и мотоциклах как одноразовый ресурс.

Ситуация на Купянском направлении

Однако подразделения Нацгвардии Украины эффективно обнаруживают и уничтожают эти группы вместе с их логистикой еще на подходах к позициям.

О ситуации на этом направлении в эфире Армия TV рассказал начальник штаба 4 батальона Первой президентской бригады НГУ Буревий с позывным Сириус.

Сейчас смотрят

По его словам, враг не оставляет попыток продвижения, хотя ситуация остается под контролем украинских сил.

После неудач с бронетехникой россияне прибегают к действиям мелкими маневровыми группами.

— Противник творчески подходит к своим атакам: после провала бронетехнических штурмов они переходят к действиям малых групп, оснащенных квадроциклами, багги и мотоциклами, — отметил офицер.

Обычно в таких атаках участвуют от трех до шести единиц техники.

Враг часто использует мотоциклы индивидуально для повышения маневренности, но к технике относится как к расходному материалу.

— Мотоциклы просто бросают, мы их уничтожаем, и в то же время они служат демаскировочными признаками, — пояснил Сириус.

По его словам, брошенная техника часто указывает на позиции врага, расположенные в 50-100 метрах от места ее покидания.

Кроме того, бригада Буревій системно работает по логистическим маршрутам оккупантов.

— Уничтожение и подавление логистических маршрутов — один из наших приоритетов. Именно это позволяет удерживать передний край и не дать врагу возможности закрепиться или накопить силы, — подчеркнул офицер.

По словам Сириуса, автотехника противника, транспортирующая боекомплект или провизию, часто уничтожается на подступах, еще в 7-8 км от линии соприкосновения.

— Провести ротацию личного состава или подвезти что-то техникой — практически нереально, — добавил он.

Украинские защитники продолжают держать инициативу и препятствуют любым попыткам врага закрепиться на направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что мотоциклы для штурмов украинских позиций привлекают и на Покровском направлении.

Также оккупанты пытаются надвигаться небольшими пехотными группами. Интенсивность боевых действий остается крайне высокой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.