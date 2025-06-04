€400 млн военной помощи: Нидерланды усиливают морскую безопасность Украины

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере €400 млн, который будет направлен на усиление морской безопасности.

Об этом перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в Брюсселе сказал и.о. главы Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи

— Я объявляю о новом пакете помощи в размере €400 млн для обеспечения морской безопасности Украины, — сказал он.

Чиновник отметил, что в рамках пакета помощи Украина получит более 100 единиц морской техники, в частности патрульные корабли и беспилотные аппараты.

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— Он (пакет помощи, — Ред.) будет включать более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций, то есть широкий спектр из более ста судов, — сказал он.

Брекельманс добавил, что пакет также содержит более 50 морских беспилотников, системы вооружения, датчики, запасные части, обучение, то есть полный пакет для усиления морской безопасности Украины.

Он подчеркнул, что это очень важно на фоне роста российской угрозы как в Черном море, так и вокруг Херсона и на Днепре.

По его словам, отставка нового правительства никак не повлияет на вопрос поддержки Украины. Он сказал, что в Нидерландах новая политическая ситуация, но по международной безопасности, обороне и поддержке Украины — позиция правительства Нидерландов останется неизменной.

Накануне премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что подаст в отставку после того, как правительственная коалиция потеряла большинство в парламенте.

Источник : Укринформ

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