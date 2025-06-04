Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило успешную кибератаку на информационные ресурсы российского конструкторского бюро Туполев — одного из ключевых предприятий российской авиапромышленности.

Об этом сообщают ряд украинских СМИ, в частности, издание Громадське со ссылкой на собственные источники.

ГУР осуществило кибератаку на Туполев

По словам собеседника, в результате этой операции украинской разведке удалось получить доступ к данным стратегического значения. Среди них:

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  • внутренняя переписка руководства предприятия;
  • личные сведения сотрудников, их адреса проживания;
  • резюме инженеров и конструкторов;
  • служебная информация по закупкам;
  • а также протоколы заседаний с ограниченным доступом.

— ГУР длительное время следило за документооборотом предприятия и в конце концов смогло получить более 4,4 гигабайта критически важных данных, — отметил источник издания.

Кроме того, в качестве части кибератаки, разведчики взломали официальный сайт Туполева.

На главной странице сайта появилось изображение совы, которая держит в своих когтях российский военный самолет, – символический жест цифровой операции украинской разведки.

Напомним, в январе Главное управление разведки опубликовало данные российских производителей БпЛА

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