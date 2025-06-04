ГУР взломало КБ Туполев: добыты стратегические документы и личные данные сотрудников
Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило успешную кибератаку на информационные ресурсы российского конструкторского бюро Туполев — одного из ключевых предприятий российской авиапромышленности.
Об этом сообщают ряд украинских СМИ, в частности, издание Громадське со ссылкой на собственные источники.
ГУР осуществило кибератаку на Туполев
По словам собеседника, в результате этой операции украинской разведке удалось получить доступ к данным стратегического значения. Среди них:
- внутренняя переписка руководства предприятия;
- личные сведения сотрудников, их адреса проживания;
- резюме инженеров и конструкторов;
- служебная информация по закупкам;
- а также протоколы заседаний с ограниченным доступом.
— ГУР длительное время следило за документооборотом предприятия и в конце концов смогло получить более 4,4 гигабайта критически важных данных, — отметил источник издания.
Кроме того, в качестве части кибератаки, разведчики взломали официальный сайт Туполева.
На главной странице сайта появилось изображение совы, которая держит в своих когтях российский военный самолет, – символический жест цифровой операции украинской разведки.
Напомним, в январе Главное управление разведки опубликовало данные российских производителей БпЛА