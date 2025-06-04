Когда во Львове включат горячую воду: что известно о сроках

Во Львове без горячей воды остается ряд районов.

Сколько длится отключение горячей воды во Львове и когда восстановят водоснабжение — читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно об отключении горячей воды во Львове

Во Львове начались ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей. Директор Львовтеплоэнерго Александр Одинец объяснил, что они позволяют качественно подготовиться к следующему отопительному сезону, избежать аварий, а также оперативно реагировать на изменение погодных условий.

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— Гидравлические испытания тепловых сетей — обязательные ежегодные работы, которые помогают выявить и отремонтировать наиболее изношенные участки сетей и таким образом предотвратить появление повреждений во время будущего отопительного сезона, — отмечает Александр Одинец.

Сколько длится отключение горячей воды во Львове

В этом году работы стартовали 28 апреля, а завершение в большинстве районов планируется на начало июня. На период проведения работ без горячей воды оставались Шевченковский, Франковский, Сиховский и частично Лычаковский районы.

Продолжительность отключения горячей воды зависит от района и объема выявленных повреждений. Обычно, гидравлические испытания и связанные с ними ремонтные работы могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Проверка тепловых сетей происходит по индивидуальному графику, поэтому сроки восстановления горячего водоснабжения могут отличаться.

Когда включат горячую воду во Львове в 2025 году

Восстановление горячего водоснабжения планируется после замены аварийных участков тепловых сетей и завершения ликвидации всех выявленных повреждений во время гидравлических испытаний.

Горячую воду во Львове будут включать поэтапно, после проведения всех необходимых работ.

Во Львовтеплоэнерго сообщили, что сейчас обеспечивается подача горячей воды почти во все жилые дома в Галицком, Лычаковском и Шевченковском районах города.

Также водоснабжение уже восстановлено для 161 дома на Сыхове, 120 домов во Франковском районе и для 291 дома в Железнодорожном районе.

В то же время без горячей воды до сих пор остаются около 150 домов в Железнодорожном районе, в частности в микрорайонах Левандовка и Рясное. Там запланировано завершить восстановление до 8 июня.

В Сиховском и Франковском районах без горячего водоснабжения остаются еще 270 и 148 домов. Причина — проведение ремонтных работ после гидравлических испытаний, во время которых обнаружили многочисленные дефекты теплосетей. Всего зафиксировано 99 повреждений, требующих срочной замены трубопроводов на аварийных участках.

По информации Львовтеплоэнерго, горячая вода поступит в дома жителей части Сиховского и Франковского районов уже с 6 июня. Речь идет об улице Скорины, микрорайоне Новый Львов, а также участках улиц Владимира Великого, Бойчука, Научной и Пулюя.

Другая часть потребителей, в частности проживающих на проспекте Красной Калины и прилегающих к нему улиц, а также на улицах Владимира Великого, Кастеливки, Ефремова, Лазаренко, Бой-Желенского, Сахарова и Лукаша, сможет рассчитывать на восстановление горячего водоснабжения ориентировочно с 3 июля, после завершения масштабной замены теплотрасс.

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