Новости ночи 4 июня: удары по Харькову и кадровые изменения в ВСУ
Главные новости ночи 4 июня связаны с войной в Украине, в частности обстрелом Новобаварского района Харькова. Кроме того, произошли кадровые изменения в командовании армии.
Подробнее о главных событиях ночи и утра 4 июня читайте в подборке Фактов ICTV.
- Комбинированная ночная атака на Харьков
- Кадровые изменения в ВСУ
- Ермак встретился с Келлогом и Уиткоффом
- Трамп повысил пошлины на импорт стали и алюминия
Комбинированная ночная атака на Харьков
Ночью враг нанес комбинированный удар по Харькову, использовав дроны типа Shahed и ракеты. В результате в городе возникли пожары, в частности возгорание произошло на четырех локациях в промышленной зоне и в частном секторе.
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, один человек пострадал.
Мэр Игорь Терехов уточнил, что по городу выпустили девять дронов и две ракеты. Все это произошло в Новобаварском районе Харькова, где пострадало гражданское предприятие.
Кадровые изменения в ВСУ
Вечером 3 июня произошли кадровые изменения в командовании. Согласно указу президента Украины №384/2025, Михаила Драпатого назначили новым командующим Объединенными силами ВСУ.
Перед этим он подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками из-за трагедии — российского удара по учебному центру.
Драпатий рассказал, что долго говорил с Владимиром Зеленским о ситуации. Президент поддержал его и предложил сосредоточиться на главном — победе.
— Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего, — рассказал Драпатий.
Под кадровые изменения также попали:
- Александр Билоус — уволен с должности заместителя командующего НГУ;
- Игорь Скибюк — уволен с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ;
- Вадим Сухаревский — уволен с должности командующего Сил беспилотных систем ВСУ;
- Олег Апостол — назначен командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ;
- Робер Бровди — назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.
Ермак встретился с Келлогом и Уиткоффом
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с украинской делегацией прибыл в США. Там он встретился со спецпредставителем по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом.
— Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против РФ и оборонную помощь Украине, — написал Ермак.
Одной из тем обсуждения стало и возвращение украинских детей, которые были незаконно депортированы РФ.
Он также провел встречу со спецпредставителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом. Они обсудили ход переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле и потребность в более жестких санкциях.
Ермак отметил, что Россия не хочет прекращать войну и тянет время. Поэтому, по его словам, только санкции могут заставить ее к серьезным переговорам.
Трамп повысил пошлины на импорт стали и алюминия
Президент США Дональд Трамп 3 июня подписал указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия с 25% до 50%. Новые тарифы вступят в силу 4 июня 2025 года.
В Белом доме объяснили, что это шаг для защиты американских производителей от недобросовестной конкуренции и избытка мощностей на мировом рынке.
Тарифы на продукцию из Британии пока остаются на уровне 25%, но могут быть пересмотрены с 9 июля 2025 года в зависимости от хода экономического соглашения между странами.
Новые пошлины будут касаться только товаров, содержащих сталь и алюминий.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.