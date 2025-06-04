Новости ночи 4 июня: удары по Харькову и кадровые изменения в ВСУ

Главные новости ночи 4 июня связаны с войной в Украине, в частности обстрелом Новобаварского района Харькова. Кроме того, произошли кадровые изменения в командовании армии.

Подробнее о главных событиях ночи и утра 4 июня читайте в подборке Фактов ICTV.

Комбинированная ночная атака на Харьков

Ночью враг нанес комбинированный удар по Харькову, использовав дроны типа Shahed и ракеты. В результате в городе возникли пожары, в частности возгорание произошло на четырех локациях в промышленной зоне и в частном секторе.

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Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, один человек пострадал.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что по городу выпустили девять дронов и две ракеты. Все это произошло в Новобаварском районе Харькова, где пострадало гражданское предприятие.

Кадровые изменения в ВСУ

Вечером 3 июня произошли кадровые изменения в командовании. Согласно указу президента Украины №384/2025, Михаила Драпатого назначили новым командующим Объединенными силами ВСУ.

Перед этим он подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками из-за трагедии — российского удара по учебному центру.

Драпатий рассказал, что долго говорил с Владимиром Зеленским о ситуации. Президент поддержал его и предложил сосредоточиться на главном — победе.

— Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего, — рассказал Драпатий.

Под кадровые изменения также попали:

Александр Билоус — уволен с должности заместителя командующего НГУ;

Игорь Скибюк — уволен с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ;

Вадим Сухаревский — уволен с должности командующего Сил беспилотных систем ВСУ;

Олег Апостол — назначен командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ;

Робер Бровди — назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

Ермак встретился с Келлогом и Уиткоффом

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с украинской делегацией прибыл в США. Там он встретился со спецпредставителем по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом.

— Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против РФ и оборонную помощь Украине, — написал Ермак.

Одной из тем обсуждения стало и возвращение украинских детей, которые были незаконно депортированы РФ.

Он также провел встречу со спецпредставителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом. Они обсудили ход переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле и потребность в более жестких санкциях.

Ермак отметил, что Россия не хочет прекращать войну и тянет время. Поэтому, по его словам, только санкции могут заставить ее к серьезным переговорам.

Трамп повысил пошлины на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп 3 июня подписал указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия с 25% до 50%. Новые тарифы вступят в силу 4 июня 2025 года.

В Белом доме объяснили, что это шаг для защиты американских производителей от недобросовестной конкуренции и избытка мощностей на мировом рынке.

Тарифы на продукцию из Британии пока остаются на уровне 25%, но могут быть пересмотрены с 9 июля 2025 года в зависимости от хода экономического соглашения между странами.

Новые пошлины будут касаться только товаров, содержащих сталь и алюминий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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