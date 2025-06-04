Рамштайн-28: Умеров рассказал о новой инициативе по созданию оборонных предприятий за границей

По итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины партнеры договорились о начале инициативы Ramstein Investment for Industries, которая предусматривает финансирование и производство оружия за границей.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время пресс-конференции после 28-го заседания Рамштайн.

Умеров об инициативе Ramstein Investment for Industries

— Мы договорились, что продукция, произведенная по украинской лицензии за границей, будет поступать в Украину, пока будет продолжаться война. Мы с нетерпением ждем рассмотрения всех предложений от заинтересованных государств-партнеров, — сказал Умеров.

По его словам, окончательное название еще не утверждено. Однако сейчас инициативу называют Ramstein Investment for Industries, что является стратегическим сдвигом.

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Как заявил министр, в рамках программы украинские компании могут инвестировать в государства-партнеры из Рамштайна, а предприятия из стран UDCG смогут строить свои заводы в Украине.

Украина вместе с другими государствами будет производить дроны, ракеты, боеприпасы и другое оружие, объяснил Умеров.

По его мнению, украинские дроны изменили поле боя, а теперь они изменят то, как страны Рамштайн готовятся к будущим угрозам.

Министр убежден, что инициатива Ramstein Investment for Industries является важным шагом вперед в построении более прочной обороны и свободы.

Кроме этого, Умеров выразил надежду, что инициатива получит поддержку в рамках программы SAFE от Европейского Союза, которая предоставит до €150 млрд на производство оружия.

По словам министра, это выигрыш для всех, ведь украинские компании могут инвестировать в Европу. Зато европейские или евроатлантические компании могут строить свои заводы в Украине, сказал Умеров.

При этом украинские компании получат доступ к финансированию, передовым технологиям и новым производственным мощностям, а также стратегическим партнерствам с ведущими мировыми игроками, резюмировал министр обороны.

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