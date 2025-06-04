Укр Рус
Укр Рус
Популярные Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
Малиновская Ангелина, редактор ленты
3 мин.

В Брюсселе начался 28-й Рамштайн: Зеленский призвал усиливать ПВО Украины

Зеленський
Фото: Офис президента

В Брюсселе началось 28-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, президент Владимир Зеленский присоединился онлайн и сказал вступительное слово.

Он призвал партнеров продолжать укреплять украинскую ПВО.

Зеленский призвал к усилению ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров продолжать укреплять воздушный щит Украины.

Сейчас смотрят

Он подчеркнул, что также необходимы более быстрые поставки ракет и систем ПВО.

— И мы не сомневаемся, что можем подтолкнуть Россию к миру. Но для этого мы должны продолжать защищаться от Москвы всеми доступными средствами и шаг за шагом избавлять ее агрессию смысла. Во-первых, противовоздушная оборона, – добавил он.

Как подчеркнул глава государства, чем сильнее наша противовоздушная оборона, тем меньше РФ будет атаковать наши города и граждан.

Он отметил, что украинская команда предоставила четкие данные относительно необходимого количества систем, особенно систем Patriot.

— Мы также начали обсуждение с некоторыми из ваших стран относительно локализации производства систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и других, в Украине, — добавил он.

К тому же, вторым приоритетом Зеленский назвал инвестиции. Он подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы сегодняшняя встреча в формате Рамштайн завершилась реальными договоренностями относительно совместного производства и инвестирования в оборонную промышленность Украины.

Третьим приоритетом является коалиция желающих. Зеленский отметил, что Украина уже начала сотрудничество с некоторыми странами, по реальным гарантиям безопасности и политическим шагам.

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир ЗеленскийРамштайн
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь