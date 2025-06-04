В Брюсселе начался 28-й Рамштайн: Зеленский призвал усиливать ПВО Украины

В Брюсселе началось 28-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, президент Владимир Зеленский присоединился онлайн и сказал вступительное слово.

Он призвал партнеров продолжать укреплять украинскую ПВО.

Зеленский призвал к усилению ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров продолжать укреплять воздушный щит Украины.

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Он подчеркнул, что также необходимы более быстрые поставки ракет и систем ПВО.

— И мы не сомневаемся, что можем подтолкнуть Россию к миру. Но для этого мы должны продолжать защищаться от Москвы всеми доступными средствами и шаг за шагом избавлять ее агрессию смысла. Во-первых, противовоздушная оборона, – добавил он.

Как подчеркнул глава государства, чем сильнее наша противовоздушная оборона, тем меньше РФ будет атаковать наши города и граждан.

Он отметил, что украинская команда предоставила четкие данные относительно необходимого количества систем, особенно систем Patriot.

— Мы также начали обсуждение с некоторыми из ваших стран относительно локализации производства систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и других, в Украине, — добавил он.

К тому же, вторым приоритетом Зеленский назвал инвестиции. Он подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы сегодняшняя встреча в формате Рамштайн завершилась реальными договоренностями относительно совместного производства и инвестирования в оборонную промышленность Украины.

Третьим приоритетом является коалиция желающих. Зеленский отметил, что Украина уже начала сотрудничество с некоторыми странами, по реальным гарантиям безопасности и политическим шагам.

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