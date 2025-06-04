Украина предлагает РФ прекратить огонь до личной встрече лидеров — Зеленский

Украина предлагает РФ прекратить огонь до встречи лидеров по вопросу установления мира.

Об этом в ходе общения с журналистами 4 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Россияне не готовы на прекращение огня. По крайней мере, тот уровень делегаций не готов это решить. И они считают, что это вопрос лидеров. Они сами об этом сказали: вопрос прекращения огня другого уровня. Мы предлагаем – и думаю, что нас партнеры могут поддержать, – мы предлагаем россиянам прекращение огня до встречи лидеров. Мое личное мнение таково: сначала мы готовы к встрече сразу… встреча — на выбор “россиян”: Стамбул, Ватикан, Швейцария — все это есть. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день, — сказал президент.

Зеленский отметил, что украинская сторона будет благодарна, если президент США Дональд Трамп поддержит эту идею.

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– Президент (Турции) Эрдоган, уверен, будет поддерживать, потому что во время нашего разговора он говорил, что хотел бы встречу на четырех: президент Эрдоган, президент Трамп, я и Путин. Мы готовы к такой встрече в любой день, – сказал глава украинского государства.

Зеленский о встрече лидеров относительно мира

В то же время он подчеркнул, что если во время встречи на уровне лидеров не будет понимания, желания деэскалации и пути для завершения войны, россияне смогут закончить режим прекращения огня в тот же день в одностороннем порядке.

— Если увидим, что мы можем продолжить диалог и готовы к ответным шагам по деэскалации, то мы продолжим режим прекращения огня, с американским мониторингом и их гарантиями посредничества, — добавил Зеленский.

Он отметил, что если россияне не хотят прекращения огня в долгой перспективе, то встреча может с завтрашнего дня пройти в любой день.

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