Украина и Франция упростят обмен водительских удостоверений: подписана декларация

Украина и Франция подписали декларацию, которая стала еще один шагом к упрощению обмена водительских удостоверений между странами.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина и Франция заключили ряд документов

Глава украинского правительства сообщил, что во время своего рабочего визита в Париж подписал декларацию, которая станет основой для будущего соглашения.

Сейчас смотрят

— После ее заключения украинцы, проживающие во Франции, смогут обменивать водительские удостоверения без необходимости повторно сдавать экзамен, — отметил Шмыгаль.

Также были подписаны еще несколько документов, в частности:

Программу сотрудничества между секретариатами, которая предусматривает обмен опытом, информацией и экспертную поддержку Украины в переговорном процессе по вступлению в Евросоюз;

соглашение, которое открывает больше шансов для украинских школьников, студентов и преподавателей овладевать французским в учебных заведениях.

Как отметил Шмыгаль, это должно расширить возможности для изучения французского языка.

Также премьер-министр сообщил, что с декабря текущего года до марта 2026-го в разных городах Франции будут проходить различные масштабные художественные мероприятия, посвященные украинской культуре. Культурные сезоны будут называться Voyage en Ukraine / Путешествие в Украину.

Напомним, еще в 2021 году Кабмин утвердил соглашение с правительством Италии о взаимном признании водительских удостоверений. Документ предусматривает упрощенный обмен прав для граждан Украины и Италии.

В том же году Украина и Объединенные Арабские Эмираты официально согласовали взаимное признание национальных водительских удостоверений.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.