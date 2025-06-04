Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев до 2027 года
Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года.
Также было рекомендовано ввести должность Специального уполномоченного по украинцам в ЕС, о чем в Брюсселе объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Временную защиту в ЕС для украинцев предлагают продолжить
В Еврокомиссии мотивировали свое решение о временной защите для украинцев “продолжением незаконных атак России” и “нестабильной ситуацией в Украине”.
В Брюсселе считают, что возобновление временной защиты до марта 2007 года даст “правовую определенность” украинским беженцам и самим странам-членам, а также будет гарантировать, что к тем, кто находится под временной защитой, будут применяться одинаковые стандарты по всей территории ЕС.
В то же время продолжение временного статуса должно дать возможность создать благоприятные условия для возвращения украинцев домой.
Однако в Еврокомиссии отмечают, что в том случае, если обстоятельства в Украине изменятся, что позволит беженцам постепенно возвращаться и реинтегрироваться в Украину, то решение о дате окончания временной защиты для украинцев могут пересмотреть.
Чтобы предложение Комиссии по продлению временной защиты для украинцев до 2027 года и предложение о рекомендациях вступило в силу, его должен официально принять Европейский совет.