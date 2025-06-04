Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев до 2027 года

Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года.

Также было рекомендовано ввести должность Специального уполномоченного по украинцам в ЕС, о чем в Брюсселе объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Временную защиту в ЕС для украинцев предлагают продолжить

В Еврокомиссии мотивировали свое решение о временной защите для украинцев “продолжением незаконных атак России” и “нестабильной ситуацией в Украине”.

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В Брюсселе считают, что возобновление временной защиты до марта 2007 года даст “правовую определенность” украинским беженцам и самим странам-членам, а также будет гарантировать, что к тем, кто находится под временной защитой, будут применяться одинаковые стандарты по всей территории ЕС.

В то же время продолжение временного статуса должно дать возможность создать благоприятные условия для возвращения украинцев домой.

Однако в Еврокомиссии отмечают, что в том случае, если обстоятельства в Украине изменятся, что позволит беженцам постепенно возвращаться и реинтегрироваться в Украину, то решение о дате окончания временной защиты для украинцев могут пересмотреть.

Чтобы предложение Комиссии по продлению временной защиты для украинцев до 2027 года и предложение о рекомендациях вступило в силу, его должен официально принять Европейский совет.

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