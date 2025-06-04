Зеленский в День памяти детей: Мир не должен прощать РФ эту страшную боль

Президент Владимир Зеленский в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, призвал привлечь Россию к ответственности.

Украинский лидер опубликовал в Telegram видео с фотографиями детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.

Обращение Зеленского в День памяти детей

— Этих детей убила Россия своей войной. Мальчики и девочки, чьи жизни оборвались из-за российских ударов и обстрелов, из-за боевых действий, которых Украина не хотела ни секунды, но от которых защищается уже в течение лет, — написал президент.

В Украине 4 июня – День памяти детей. Как отметил Зеленский, на сегодняшний день неизвестно точное количество погибших детей, поскольку Украина не имеет доступа к временно оккупированным территориям.

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Он подчеркнул, что еще нужно выяснить точное количество взрослых и детей, убитых Россией, которые похоронены в массовых могилах возле Мариуполя и в других городах и селах, разрушенных российской армией.

В День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии, президент подчеркнул, что мир не должен забывать и прощать России “эту страшную боль и такую агрессию — абсолютно неспровоцированную и преступную российскую войну против Украины”.

— В память о каждом убитом ребенке, в память о каждой разрушенной человеческой жизни должна быть реальная солидарность мира — всех в Европе, всех в Америке, всех в других частях мира — ради того, чтобы Россия отвечала за содеянное и была вынуждена вернуть Украине и украинцам украденный мир, — добавил Зеленский.

Сколько детей погибло в результате вооруженной агрессии РФ

В День памяти детей в Офисе Генпрокурора сообщили обновленные данные о потерях среди несовершеннолетних в Украине.

По состоянию на 4 июня 2025 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, из-за полномасштабного вторжения России погиб 631 ребенок. Еще более 1975 детей получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадавших детей зафиксировано в таких областях:

Донецкая — 646;

Харьковская — 495;

Днепропетровская — 242;

Херсонская — 214;

Запорожская — 185;

Киевская — 146;

Сумская — 142;

Николаевская — 120.

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