Почему в Житомире нет мэра и кто исполняет его обязанности в 2025 году

Сейчас город Житомир остается без официально избранного городского головы. Почему так произошло и кто исполняет обязанности мэра в Житомире в 2025 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Почему в Житомире нет мэра

В 2025 году город Житомир продолжает функционировать без официально избранного городского головы. Это связано с досрочной отставкой предыдущего мэра – Сергея Сухомлина.

Сергей Сухомлин занимал должность городского головы Житомира с ноября 2015 года до сентября 2024-го.

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19 сентября 2024 года он официально подал в отставку во время внеочередной сессии городского совета.

Уже 27 сентября его назначили руководителем Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. В своем заявлении об отставке Сухомлин отметил, что решение было сложным и принималось в течение нескольких недель.

Кто исполняет обязанности мэра в Житомире

После отставки Сухомлина обязанности городского головы перешли к секретарю городского совета Галине Шиманской. Она была избрана секретарем Житомирского городского совета вместо Виктора Климинского, который присоединился к ВСУ.

Галина Шиманская исполняет обязанности согласно действующему законодательству, которое предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий мэра, его функции временно будет выполнять секретарь горсовета до проведения новых выборов.

Пока же нового мэра Житомира нельзя избрать, поскольку проведение местных выборов в Украине невозможно из-за военного положения, введенного в феврале 2022 года.

В соответствии с законодательством, выборы могут быть назначены только после его отмены. Поэтому в 2025 году Галина Шиманская продолжает исполнять обязанности городского головы, обеспечивая стабильное функционирование города в этот переходный период.

Фото: Житомирский Городской Совет

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