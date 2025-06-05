Код 95: как получить квалификационную карточку водителя для работы в Европе

Украина постепенно внедряет европейские стандарты в различных сферах, в том числе и в сфере транспорта. В прошлом году были обновлены правила лицензирования перевозчиков. Отныне все водители, выполняющие международные перевозки пассажиров или грузов, обязаны иметь Код 95 — подтверждение их профессиональной квалификации.

Что такое код 95 и как его получить, читайте далее в материале.

Код 95: что это

Код 95 для водителей — это специальная отметка в удостоверении водителя, которая подтверждает прохождение профессиональной подготовки для управления грузовым или пассажирским транспортом в коммерческих целях в странах ЕС.

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Это европейские стандарты для водителей и маркировка, которая добавляется к определенным категориям в водительском удостоверении. Она означает, что водитель:

прошел начальную профессиональную подготовку

подтвердил свою квалификацию (периодическое обучение каждые 5 лет),

и имеет право работать водителем в международных и внутренних перевозках в ЕС.

Кому нужен код 95 — квалификационная карточка водителя

Для всех, кто работает водителем (не просто управляет авто, а именно работает в перевозках) в таких категориях:

C, C1, CE, C1E — грузовики

D, D1, DE, D1E — автобусы

Код 95: как получить

Код 95 является обязательным в странах Евросоюза. Если вы хотите официально работать водителем в ЕС, этот код — обязательное условие. Для украинских водителей, которые хотят работать в Европе, также возможно обучение в сертифицированных центрах с выдачей европейского образца.

Уже тысячи водителей успешно подтвердили свою профессиональную компетентность, сдав соответствующее обучение и получив необходимые документы. Данные о них внесены в электронную базу. Тем, кто еще не прошел процедуру, стоит поторопиться — срок истекает 20 августа этого года.

Для водителей предусмотрена квалификационная карточка, которая удостоверяет их знания, навыки и право осуществлять перевозки тяжелых грузов. Ее выдают после прохождения специальных курсов, и действительна она в течение 5 лет. Внедрение этой системы призвано повысить безопасность на дорогах и минимизировать проблемы во время международных рейсов.

На сегодня в Украине работает более 20 аккредитованных учебных центров, где можно пройти сертифицированную подготовку. Продолжительность курсов составляет 1 неделю для водителей со стажем, и от 4 до 8 недель — для тех, кто получил права после 2021 года. Теоретическая часть доступна в онлайн-формате.

Что нужно для регистрации на курсы Код 95:

копия паспорта или ID-карты с местом регистрации;

ксерокопия загранпаспорта;

фотография размером 3,5×4,5 см;

копия идентификационного кода;

копия водительского удостоверения.

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