События ночи 5 июня: взрывы в Харькове и Прилуках, указ Трампа относительно мигрантов

Новости ночи 5 июня — это снова удары РФ по Украине ракетами и дронами.

Сегодня взрывы раздавались в Харькове и Прилуках Черниговской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, среди которых и дети.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 5 июня — в подборке Фактов ICTV.

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Взрывы в Харькове

В ночь на 5 июня РФ атаковала Харьков ракетами и дронами. Под ударом оказался Слободской район, где зафиксированы прямые попадания в два жилых многоквартирных дома.

В частности, обломки одного из БпЛА пробили стены одной из квартир — часть двигателя Шахеда влетела прямо в коридор. Ее жители чудом выжили, поскольку спали в другой комнате.

По состоянию на утро известно о 17 пострадавших в результате ночной атаки дронов, среди них — беременная женщина, дети (две 13-летние девочки, 9-летняя девочка и 7-летний мальчик) и 93-летняя пожилая женщина.

Взрывы в Прилуках

Этой ночью страна-агрессор также массированно атаковала дронами город Прилуки Черниговской области. В результате взрывов повреждены жилые дома.

Известно о пяти погибших, среди которых — две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Все они члены одной семьи — бабушка, ее дочь и внук.

Еще шесть человек ранены — они госпитализированы в местные больницы.

Полицейские, спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на местах попаданий.

Сколько ударов нанесла РФ по Украине с начала 2025-го

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала 2025 года российская армия нанесла по Украине удары с применением почти 27,7 тыс. авиабомб, около 11,2 тыс. дронов типа Шахед, почти 9 тыс. ударных беспилотников других типов и более 700 ракет, в том числе баллистических.

По его словам, Россия взяла именно такой темп ударов абсолютно сознательно с первых дней полномасштабной войны, перестроив свой государственный, общественный и экономический строй ради возможности безнаказанно и массово убивать людей.

Зеленский отметил, что никакие разговоры со страной-агрессором не дали результата, поскольку Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных ударов якобы готовит еще какие-то “ответы”.

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

Дональд Трамп подписал указ, которым запретил въезд в США гражданам 12 стран, а также установил частичные ограничения для жителей еще семи государств в рамках борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией.

Согласно документу, обнародованному на сайте Белого дома, под полный запрет попали граждане Афганистана, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Частичные ограничения касаются граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 198-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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