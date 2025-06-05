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РФ хочет расширить плацдарм на Сумщине и усиливает пехотные штурмы — Демченко

Бои за Сумскую область 5 июня 2025 года — последние новости
Фото: Генштаб ВСУ

В Сумской области российские оккупанты пытаются расширить свой плацдарм и усиливают пехотные штурмы.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона Єдині новини.

Планы России в Сумской области

Как объяснил спикер Госпогранслужбы, сейчас российские войска не применяют технику в Сумской области, а только малые штурмовые пехотные группы.

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По его словам, враг пытается продвинуться на территорию Украины и расширить зону боевых действий.

— К сожалению, видим, что враг расширяет фактически такой плацдарм, — обратил внимание Демченко.

По его словам, Россия не учитывает свои большие потери — это ежедневно десятки убитыми и ранеными.

Спикер Госпогранслужбы отметил, что враг продолжает направлять российских солдат к нашей границе, чтобы попытаться перебросить зону боев на территорию Украины.

Недавно представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что на Новопавловском направлении оккупанты пытаются захватить населенный пункт Богатырь, а также прорваться к административной границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

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