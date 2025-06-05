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Потери РФ на 5 июня: минус еще 930 оккупантов и почти четыре десятка артсистем

російський танк
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 5 июня 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских захватчиков.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 198-е сутки полномасштабной войны превысили 992 тыс.

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Потери РФ на 5 июня 2025 года

  • личного состава — около 992 750 (+930) чел;
  • танков — 10 887 (+3);
  • боевых бронированных машин — 22 680 (+2);
  • артиллерийских систем — 28 750 (+39);
  • РСЗВ — 1 406 (+4);
  • средства ПВО — 1 177 (+1);
  • самолетов — 413;
  • вертолетов — 336;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 019 (+95);
  • крылатые ракеты — 3 271;
  • корабли /катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50 812 (+82);
  • специальная техника — 3 907.

Ранее сообщалось, что в мае Россия потеряла 35 370 солдат — это равняется составу трех дивизий.

Согласно официальной информации Генштаба ВСУ, общие потери российской армии с начала 2025 года составляют 197 760 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 198-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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