Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Потери РФ на 5 июня: минус еще 930 оккупантов и почти четыре десятка артсистем
Потери врага на 5 июня 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских захватчиков.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 198-е сутки полномасштабной войны превысили 992 тыс.
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Потери РФ на 5 июня 2025 года
- личного состава — около 992 750 (+930) чел;
- танков — 10 887 (+3);
- боевых бронированных машин — 22 680 (+2);
- артиллерийских систем — 28 750 (+39);
- РСЗВ — 1 406 (+4);
- средства ПВО — 1 177 (+1);
- самолетов — 413;
- вертолетов — 336;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 019 (+95);
- крылатые ракеты — 3 271;
- корабли /катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 50 812 (+82);
- специальная техника — 3 907.
Ранее сообщалось, что в мае Россия потеряла 35 370 солдат — это равняется составу трех дивизий.
Согласно официальной информации Генштаба ВСУ, общие потери российской армии с начала 2025 года составляют 197 760 человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 198-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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