Уже нет в мире мирных инициатив, которые РФ не отвергла бы, им нравятся только убийства — Зеленский

Уже просто нет в мире таких мирных инициатив, которые Российская Федерация не отвергла бы. Россиянам нравятся только руины и убийства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1198 суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о российском обстреле Херсона

— Сегодня россияне снова ударили по Херсону — дважды за день. Они разрушили здание областной администрации — еще одно гражданское. Уже не впервые они атакуют это здание, но сегодня — именно показательный удар. Никакого военного смысла, — заявил Зеленский.

По его словам, каждый такой удар — вовсе не о так называемых «первопричинах» войны, о которых в Москве любят поговорить.

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Это о том, что россияне болеют войной, ненавистью и желанием уничтожать жизнь других народов, убежден президент Украины.

По мнению Зеленского, таких можно одолеть только силой дипломатии, санкций, оружия и технологий.

Президент обратил внимание, что российская армия разрушала жизнь народов Кавказа. Москва уничтожала жизнь в Сирии. Россияне пошли даже в Африку, чтобы там продавать свою жестокость местным царям, утверждает Зеленский.

— Россия гордится тем, что умеет убивать. Честно говоря, больше ничего это государство нормально не научилось, — считает президент Украины.

Зеленский об атаках России по Украине

— Удар по Прилукам Черниговской области сегодня. Российские дроны убили семью украинского спасателя. Его жизнь посвящена спасению других, а Россия так с ним и многими другими людьми, — подчеркнул глава государства.

По его словам, были российские удары по Харькову, Сумщине, Донецкой области, Никополю, общинах Запорожья и селах Херсонщины. Это обыденность того, что россияне, к сожалению, могут себе позволить, сказал Зеленский.

— Мир, к сожалению, позволяет им такое. Но мы видим, сколько людей в мире все же с нами, — заявил президент Украины.

Встреча команды Украины в США

В эти дни украинская команда проводит встречи в Вашингтоне — чиновники, военные, команда Офиса президента.

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку всех, кто был на брифингах от украинской делегации.

В частности, были встречи в Конгрессе, с представителями администрации США, общение с журналистами, представителями общественных организаций. Есть понимание и поддержка, обратил внимание президент.

По его словам, Украина очень рассчитывает на сильные шаги — это то, что сейчас в дефиците. Именно это может заставить даже таких подонков в Москве почувствовать, что они войну не потянут, считает Зеленский.

По мнению президента, это надо обеспечить. Именно для этого нужны новые и достаточные санкции, прежде всего от США, четкое политическое давление ради результативной дипломатии, подчеркнул он.

— Уже просто нет в мире таких мирных инициатив, которые Россия не отвергла бы. Им все не нравится. Им нравятся только руины и убийства. Они должны за это отвечать, — убежден Зеленский.

Зеленский о переговорах во Франции

По словам президента, он заслушал сегодня доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о его переговорах во Франции.

— Есть решение о дополнительных средствах на восстановление в Украине. Спасибо за это решение нашим французским партнерам, — сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что обсудил с премьер-министром некоторые решения, которые придадут Украине устойчивости.

Кроме этого, президент заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По его словам, Украина готовит решение вместе со странами Большой семерки (G7). Глава государства поблагодарил всех, кто остается с Украиной.

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