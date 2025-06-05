Завершение торгового соглашения с ЕС: чего ждать Украине после 5 июня 2025 года

Срок действия автономных торговых преференций, которые позволяют украинским товарам беспошлинно и безквотно заходить на рынок ЕС, истекает 5 июня. Эти преференции были введены Евросоюзом в 2022 году как жест поддержки Украины после полномасштабного вторжения, временно отменив все тарифы и квоты.

О том, какие изменения ждут Украину после завершения торгового соглашения с ЕС, мы поговорили с экономистом Олегом Пендзиным.

Когда заканчивается торговое соглашение с ЕС и новые условия сотрудничества

5 июня истекает срок действия автономных торговых мер, поэтому возникает вопрос, связанный с экспортом украинской продукции на европейский рынок. Европейский Союз принял решение о временном восстановлении квот на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины. Это может стать дополнительным вызовом для украинской экономики, которая и без того несет серьезные потери из-за полномасштабной войны.

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В начале российского вторжения в 2022 году ЕС отменил эти квоты как жест поддержки украинских аграриев. Однако Европейская комиссия сообщила о повторном введении ограничений. Новые правила вступят в силу уже с 6 июня этого года.

Согласно обновленным условиям, объемы разрешенного экспорта из Украины до конца 2025 года составят 7/12 частей годовой квоты. Это связано с тем, что квоты начнут действовать уже с июня — то есть на оставшиеся 7 месяцев года.

Но украинским экспортерам больше не нужно получать лицензии на те товары, которые до 2022 года подлежали лицензированию при экспорте в ЕС — временно это требование отменено. Что касается квот, то они будут действовать по принципу “кто первый — тому и место”. То есть объем доступного экспорта будет уменьшаться по мере подачи и проведения экспортных операций.

Хотя ни одна из стран-членов ЕС не выступила против этого решения, ряд государств — в частности Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия и Литва — воздержались во время голосования.

Эти ограничения носят временный характер. Сейчас Еврокомиссия пересматривает условия углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, чтобы создать стабильные и предсказуемые условия для бизнеса как со стороны ЕС, так и из Украины — с учетом будущего членства Украины в Евросоюзе.

“Безвиз” для украинского железа на три трока

Совет ЕС 5 июня утвердил регуляторные нормы, которые продлевают временную приостановку защитных мер Евросоюза в отношении импорта железа и стали с целью поддержки украинской экономики в условиях российской агрессии. Это решение призвано облегчить трудности, с которыми сталкиваются украинские производители из-за войны.

В то же время Европейская комиссия будет иметь право временно приостановить действие этих норм для отдельных видов продукции на срок до 12 месяцев, если импорт из Украины будет угрожать стабильности европейской промышленности.

Эти регуляторные правила о приостановлении защитных мер в отношении железа и стали из Украины вступят в силу с 6 июня и будут действовать в течение трех лет.

Напомним, что ЕС применяет защитные меры для сталелитейной продукции с 2018 года, чтобы обезопасить европейских производителей от кризиса перепроизводства. Однако после начала полномасштабного вторжения России такие меры не распространяются на украинский экспорт.

Завершение торгового соглашения с ЕС: что изменится

По мнению экономиста Олега Пендзина, если рассматривать ситуацию Украины в 2022 году и сейчас, то она в корне изменилась. В 2022 году пути вывоза морем были почти полностью блокированы. И тогда это соглашение с Европой было для нас спасением, ведь это был едва ли не единственный способ экспортировать украинскую аграрную продукцию на мировые рынки.

— Сейчас ситуация изменилась из-за того, что мы восстановили пути поставки продукции морем, поэтому украинские товары будут продолжать поступать на мировые рынки. Но действительно, европейский рынок — это премиальный сегмент, поэтому многие наши производители хотели бы на нем находиться и в дальнейшем, — отметил эксперт.

Чего ожидать аграриям после завершения торгового безвиза: мнение экономиста

— Украинские аграрии не будут отказываться от выращивания продукции из-за потери европейских рынков, ведь и до войны основными рынками, на которые мы поставляли наши продукты, были восточные страны, в частности Азия. Поэтому не стоит ожидать снижения производства, — считает экономист.

Что касается украинских зерновых культур, то до войны основными импортерами были Индонезия, Филиппины, Марокко, Египет, Тунис. В 2020 году Китай впервые возглавил список импортеров украинского зерна, значительно увеличив закупки кукурузы и пшеницы. Египет также остается важным импортером зерновых.

Согласно данным Национального института стратегических исследований, в 2024 году Украина экспортировала 78,3 млн т аграрной продукции. Наибольшая доля приходится на подсолнечное масло, кукурузу, а также на пшеницу. Среди лидеров экспорта оказался рапс, объем которого составил более 3,8 млн т. Доля мяса и другой съедобной продукции, домашней птицы составляет 4%.

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