Зеленский об ударе по Прилукам: Еще одна причина для максимальных санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский, комментируя очередной обстрел Украины, призвал мир ввести максимальные санкции против РФ.

Зеленский призвал к усилению давления на РФ

— Сегодня ночью Россия нанесла удар по Прилукам Черниговской области шестью ударными дронами. Всю ночь продолжалась спасательная операция. К сожалению, есть раненые и погибшие. Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал Shahed. К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны, — сообщил президент и выразил соболезнования всем родным и близким.

Зеленский подчеркнул, что Россия постоянно тянет время, чтобы иметь возможность и дальше убивать. И каждый раз, когда не чувствует достаточного давления и осуждения со стороны мира, снова наносит удары.

За ночь враг выпустил по Украине 103 дрона и одну баллистическую ракету. Пострадали Донецкая, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская и Херсонская области.

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Президент заявил, что это стало очередным массированным ударом российских террористов, которые каждую ночь убивают украинцев.

— Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе. Мы ожидаем действий от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь изменить эти страшные обстоятельства. Сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе. Нужно давить на Москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию, — заявил Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 198-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владимир Зеленский

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