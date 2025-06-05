Пропавших без вести признают погибшими через 2 года после войны: закон прошел первое чтение

Пропавших без вести в результате боевых действий признают погибшими через 2 года после завершения войны и по решению суда. Верховная Рада приняла законопроект №12451 в первом чтении и за основу.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Закон о пропавших без вести: что известно

По его словам, законопроект №12451 о внесении изменений в часть вторую статьи 46 Гражданского кодекса Украины относительно определения сроков объявления судом умершим физического лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями или вооруженным конфликтом, поддержали за основу 262 народных избранника.

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В документе эту часть предлагается изложить в следующей редакции:

— Физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий. С учетом конкретных обстоятельств дела, суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев от наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать его гибель.

Инициаторы законопроекта объясняют, что анализ судебной практики свидетельствует о наличии большого количества дел об объявлении физического лица умершим вследствие гибели и о существовании разного применения судами первой, апелляционной и кассационной инстанций специального правила относительно начала отсчета определенных в этой норме сроков, необходимых для обращения в суд с заявлением об объявлении лица умершим при наличии конкретных обстоятельств.

Так, одни суды считают, что сроки, определенные в части второй статьи 46 Гражданского кодекса Украины следует рассчитывать с момента наступления события (которое могло привести к смерти лица), а не с момента окончания действия военного положения на территории государства, другие же считают, что отсчет срока для объявления физического лица умершим вследствие военных действий, вооруженного конфликта должен начинаться именно со дня окончания военных действий на территории государства, — говорится в пояснительной записке.

То есть предлагаемые изменения помогут сформировать единый подход судов первой, апелляционной и кассационной инстанций о применении специального правила о начале отсчета сроков объявления судом умершим физического лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями.

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