В Буче будут производить металлические брошюровочные пружины для полиграфии

В индустриальном парке в городе Буча под Киевом заработал новый завод FRES.CO по производству металлических брошюровочных пружин и фурнитуры для полиграфической продукции.

Об этом в Facebook сообщил координатор политики Сделано в Украине, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Завод по производству металлических брошюровочных пружин

Завод FRES.CO расположен в индустриальном парке КИТ. Мощности данного производства составляют 2 тысячи бобин в месяц, а это обеспечивает 40% потребностей внутреннего рынка Украины.

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Объем инвестиций в новое предприятие составляет 8 млн грн. Инвестором проекта является Валерий Киреев, который ранее импортировал такую продукцию, а теперь решил открыть собственное производство.

Сейчас завод FRES.CO налаживает производство нового вида продукции — люверсов (заклепок), применяемых в полиграфии. Предполагается обеспечить 100% потребностей внутреннего рынка в этом товаре и начать экспортные поставки в страны Евросоюза.

До конца 2025 года планируется запустить производство скоб, которые используются в канцелярской, полиграфической, строительной и мебельной промышленности.

— Для этого предприятие планирует воспользоваться предусмотренной законодательством возможностью завезти в индустриальный парк оборудование без импортного НДС и ввозной пошлины, — подчеркнул Дмитрий Кисилевский.

Что известно об индустриальном парке КИТ

Горсовет Бучи для индустриального парка КИТ установил льготную ставку налога на землю в 0,5%.

На сегодняшний день в аренду сдано 6 600 кв. м первой очереди индустриального парка, свободными остаются еще 2 700 кв. м. Строительство второй очереди индустриального парка КИТ площадью 7 500 кв. м планируют закончить в сентябре 2025 года.

Производственные предприятия заранее арендовали часть этих площадей. Планируется открытие трех предприятий по производству косметики, изделий из пластмассы, а также переработке какао-бобов.

— Индустриальные парки — составляющая политики развития украинских производителей Сделано в Украине, направленной на поддержку внутреннего производства, увеличение инвестиций в реальный сектор и рост несырьевого экспорта, — подчеркнул Дмитрий Кисилевский.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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