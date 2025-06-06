В НАТО думают, как пригласить Зеленского на саммит, не разозлив Трампа

Организаторы саммита НАТО, который состоится в июне в Гааге, планируют сделать мероприятие коротким, ограничить обсуждение Украины и тщательно спланировать встречи так, чтобы Владимир Зеленский мог находиться в городе, не провоцируя Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

НАТО официально не подтвердило приглашение Зеленского

Несмотря на ожидания, что президент Украины все-таки примет участие в саммите в той или иной форме, НАТО официально еще не подтвердило его приглашение.

Сейчас смотрят

По словам дипломатов, Зеленский, вероятно, посетит неформальный ужин перед саммитом, но не будет присутствовать на главном заседании.

Пока не ясно даже, будет ли Россия упоминаться в кратком итоговом заявлении саммита как угроза, или будет ли выражена поддержка Украине.

Эти осторожные шаги направлены на то, чтобы не разгневать Вашингтон, а особенно — избежать повторения скандала в Белом доме в феврале, когда встреча Трампа и Зеленского едва не сорвала международную коалицию в поддержку Киева.

Члены НАТО из Европы боятся разгневать Трампа

Европейские члены НАТО, которые воспринимают Россию как экзистенциальную угрозу и считают Альянс главным инструментом противодействия, стремятся продемонстрировать непоколебимую поддержку Украины.

В то же время они боятся разозлить Трампа, который на саммите семь лет назад пригрозил вывести США из НАТО.

— Если Зеленский не будет присутствовать в той или иной форме, это станет как минимум пиар-катастрофой, — признал высокопоставленный дипломат НАТО.

После вторжения России три года назад Зеленский регулярно посещал саммиты НАТО в качестве почетного гостя. Там союзники обещали миллиарды на оружие и осуждали Россию за незаконную войну. Лидеры НАТО неоднократно заявляли, что Украина со временем присоединится к альянсу.

Трамп против вступления Украины в НАТО

Однако с изменением позиции Вашингтона под влиянием Трампа — частичным признанием российских «обоснований» войны и критикой Зеленского — Альянс больше не имеет единого голоса по самому кровавому конфликту в Европе со времен Второй мировой.

Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО, фактически уступив одному из главных требований Москвы.

После унижения Зеленского в Овальном кабинете в феврале Трамп на несколько дней приостановил предоставление критически важной военной и разведывательной помощи США Украине.

С тех пор отношения между ними несколько улучшились: они лично встретились в базилике Святого Петра на похоронах Папы Франциска. Впрочем, в основном они общаются дистанционно — Зеленский дважды звонил в Белый дом по громкой связи в присутствии четырех дружественных европейских лидеров: Кира Стармера, премьера Великобритании, Эммануэля Макрона, президента Франции, Фридриха Мерца, канцлера Германии и Дональда Туска, польского премьера.

Увеличение оборонных расходов

Трамп, скорее всего, получит на саммите в Гааге важную дипломатическую победу: члены НАТО согласятся значительно увеличить расходы на оборону, что давно было его требованием.

Ожидается, что целевые расходы на традиционные военные нужды будут повышены с 2% до 3,5% ВВП. Дополнительное обязательство тратить еще 1,5% на инфраструктуру, кибербезопасность и смежные сферы в целом сформирует 5% — именно столько требует Трамп.

Впрочем, сам саммит и его итоговое заявление будут необычно короткими, чтобы уменьшить риск споров и вспышек. Разработка новой стратегии в отношении России отложена на неопределенный срок.

Статус приглашения Зеленского

Зеленскому, вероятно, придется ограничиться приглашением на ужин перед саммитом, который устроит король Нидерландов Виллем-Александр, говорят дипломаты.

В отличие от двух предыдущих ежегодных саммитов, лидеры НАТО не планируют формальную встречу Совета НАТО-Украина (NUC) — официальной площадки для переговоров между альянсом и Киевом. Вместо этого может быть организован рабочий ужин с участием министров иностранных дел или обороны.

В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пригласил Украину на саммит, но уклонился от ответа на вопрос, идет ли речь о личном присутствии Зеленского.

После встречи с Рютте в понедельник Зеленский написал в соцсети X, что «важно, чтобы Украина была достойно представлена на саммите. Это будет правильный сигнал для России».

Представители США и Украины не ответили на запросы о характере приглашения.

Некоторые европейские страны публично заявляют, что хотели бы видеть Зеленского в качестве главы украинской делегации.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал, что хотел бы видеть “делегацию во главе с президентом Зеленским”. А министр обороны Германии Борис Писториус заявил: “Я, со своей стороны, искренне приветствую приглашение”, не вдаваясь в детали.

В то же время дипломаты пытаются преуменьшить значение формального статуса участия Зеленского.

— Многие союзники хотят, чтобы Зеленский присутствовал на саммите, но есть гибкость в отношении формата, который позволит это сделать, — отметил еще один высокопоставленный дипломат НАТО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.