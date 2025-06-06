Потери РФ на 6 июня: уничтожено 1160 оккупантов и сотню единиц автотехники

Взрывы в Киеве: уже четверо погибших, много пострадавших

Биография

Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке

Мы рекомендуем

Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ

Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С

Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня