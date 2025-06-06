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Потери РФ на 6 июня: уничтожено 1160 оккупантов и сотню единиц автотехники

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 6 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 160 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 199-е сутки полномасштабной войны превысили 993 тыс.

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Потери РФ на 6 июня 2025 года

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 993910 (+1160) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 10889 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22685 (+5) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 28794 (+44) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1406 (+0) ед,
  • средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1180 (+3) ед,
  • самолетов / aircraft – 413 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 39193 (+174),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3271 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 50913 (+101) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 3907 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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