Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 6 июня: уничтожено 1160 оккупантов и сотню единиц автотехники
Потери врага на 6 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 160 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 199-е сутки полномасштабной войны превысили 993 тыс.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 6 июня 2025 года
- личного состава / personnel ‒ около/ about 993910 (+1160) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 10889 (+2) ед,
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22685 (+5) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 28794 (+44) ед,
- РСЗО / MLRS – 1406 (+0) ед,
- средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1180 (+3) ед,
- самолетов / aircraft – 413 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 39193 (+174),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3271 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 50913 (+101) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 3907 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.