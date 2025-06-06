Зеленский может встретиться с Трампом на полях саммита G7 — Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут встретиться на полях саммита Большой семерки (G7) в Канаде в этом месяце.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Bloomberg.

Когда состоится встреча Зеленского и Трампа

Ермак сказал, что делегация, которую он возглавлял во время визита в Вашингтон на этой неделе, работала над возможной встречей президентов Украины и Соединенных Штатов Америки.

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— Наш визит был, среди прочего, подготовкой к встрече Зеленского и Трампа на полях саммита G7 в Канаде, — сказал Ермак.

Саммит G7 запланирован в канадском Кананаскисе в течение 15-17 июня.

После ночной атаки на Украину Владимир Зеленский заявил, что необходимо давить на Россию, чтобы прекратились удары по городам.

По его словам, должны быть гарантии безопасности, рабочая дипломатия и установленный мир. Как подчеркнул президент, для этого нужны начальные шаги, в частности прекращение огня.

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