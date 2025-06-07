После ударов по Харькову Зеленский призвал США дать конкретные сигналы по ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары РФ бомбами по Харькову уничтожением, а не ударами “в ответ”.

Он сказал, что Украина работает для того, чтобы увеличить украинское ПВО и призвал США дать конкретные сигналы в этом вопросе.

Об этом глава государства сказал в видеообращении в субботу, 7 июня.

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Зеленский об ударе по Харькову и усилении ПВО

Глава государства сообщил, что в Харькове помогают раненым от российских бомбовых ударов. В течение суток город подвергся авиа и дроновым атакам, есть погибшие и много пострадавших.

— И кто бы там что ни говорил, это российские удары не “в ответ”, а на уничтожение. Полнейшего уничтожения жизни они хотят. И в абсолютно всех городах, селах на оккупированной территории действительно видно, что означает приход России. Единственное, о чем заботятся оккупанты, — это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что за более чем 11 лет войны Россия принесла Украине только руины и смерть. Зеленский отметил, что мы должны продолжать оказывать ей сопротивление и поблагодарил всех, кто нас поддерживает.

Зеленский убежден, что нельзя ослаблять давление на Россию, ведь россияне готовятся продолжать войну, игнорируют все мирные предложения. Они должны за это отвечать.

— Мы работаем для того, чтобы увеличить украинскую ПВО. Очень нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов Америки — конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответ на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова, — заявил он.

Глава государства поблагодарил европейские страны за поставки. Он выразил убеждение, что мы должны достичь результатов и в совместном производстве систем ПВО, производстве ракет к ним — это точно необходимо для всей нашей Европы.

Зеленский убежден, что россияне пытаются сейчас показать, будто они не поддаются никакому давлению. Но очень важно, чтобы мир понимал: так же как давление заставило Россию зайти в переговорный процесс, давление может заставить Россию стать реалистом в процессе переговоров.

— Именно в результате давления это возможно, и прежде всего санкций на российскую нефть и на тех, кто с Россией до сих пор торгует. Россия должна закончить эту войну, которую она начала. Надо дожать их до этого, — подчеркнул президент.

Он добавил, что вскоре состоятся саммиты Юго-Восточной Европы, G7, саммит НАТО, другие международные события. Глава государства считает, что все это может помочь и должно помочь спасению жизней и приближению мира.

В субботу, 7 июня, россияне атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела погибла 30-летняя женщина. Также известно о более 40 пострадавших.

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