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Потери РФ на 7 июня превысили 995 тысяч: минус еще 1120 оккупантов и вертолет

Вертольот, вертолет
Фото: Pexels

Потери РФ на 7 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 200-е сутки полномасштабной войны достигли 995 030 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 7 июня 2025

  • личного состава — около 995 030 (+1120) человек;
  • танков — 10 904 (+15);
  • боевых бронированных машин — 22 737 (+52);
  • артиллерийских систем — 28 850 (+56);
  • РСЗВ — 1 410 (+4);
  • средств ПВО — 1 181 (+1);
  • самолетов — 413;
  • вертолетов — 337 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 493 (+300);
  • крылатых ракет — 3 308 (+37);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 51 079 (+166);
  • специальной техники — 3 908 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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