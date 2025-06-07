Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 7 июня превысили 995 тысяч: минус еще 1120 оккупантов и вертолет
Потери РФ на 7 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 200-е сутки полномасштабной войны достигли 995 030 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 7 июня 2025
- личного состава — около 995 030 (+1120) человек;
- танков — 10 904 (+15);
- боевых бронированных машин — 22 737 (+52);
- артиллерийских систем — 28 850 (+56);
- РСЗВ — 1 410 (+4);
- средств ПВО — 1 181 (+1);
- самолетов — 413;
- вертолетов — 337 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 493 (+300);
- крылатых ракет — 3 308 (+37);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 51 079 (+166);
- специальной техники — 3 908 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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