Потери РФ на 7 июня превысили 995 тысяч: минус еще 1120 оккупантов и вертолет

Потери РФ на 7 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 200-е сутки полномасштабной войны достигли 995 030 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 7 июня 2025

личного состава — около 995 030 (+1120) человек;

танков — 10 904 (+15);

боевых бронированных машин — 22 737 (+52);

артиллерийских систем — 28 850 (+56);

РСЗВ — 1 410 (+4);

средств ПВО — 1 181 (+1);

самолетов — 413;

вертолетов — 337 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 493 (+300);

крылатых ракет — 3 308 (+37);

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 51 079 (+166);

специальной техники — 3 908 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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