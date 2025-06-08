20 тысяч ракет против Шахедов от США не дошли до Украины: Зеленский объяснил почему

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США недавно передали 20 тысяч ракет на Ближний Восток, хотя эти боеприпасы изначально предназначались для Украины.

США передали 20 тыс. ракет предназначавшихся Украине Ближнему Востоку

Об этом он сказал в интервью для ABC News, отвечая на вопрос журналиста — что будет, если США перестанут оказывать Украине помощь.

— Это были ракеты для борьбы с Шахедами. Мы договаривались с Байденом, это была специальная технология, недорогая. Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет, — сказал глава государства.

По словам Зеленского, эти ракеты были согласованы еще при предыдущей администрации Соединенных Штатов в договоренностях с тогдашним министром обороны Ллойдом Остином.

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Однако вместо доставки в Украину боеприпасы были переброшены в другой регион.

Президент предупредил, что без этих ракет Украина рискует понести большие потери в результате атак дронов-камикадзе.

— Мы имеем большие проблемы с Шахедами. Если Соединенные Штаты не предоставят ракеты, будет больше потерь, больше людей погибнет. Мы найдем все инструменты, чтобы с ними бороться, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 10 мая сообщалось, что Соединенные Штаты Америки одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет и 100 ракет для системы ПВО Patriot от Германии.

Как сообщало издание The New York Times со ссылкой на представителя американского Конгресса, это вооружение производится в США и не может быть экспортировано, даже если оно принадлежит другой стране, без одобрения Вашингтона.

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