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Кремль использует слово “ответ”, чтобы оправдать террор — Коваленко

обстріл Кременчуцького району
Фото: ГСЧС

Российские обстрелы украинских городов — это не ответ на какие-то действия Украины. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, такого понятия, как “ответ” в этом контексте, вообще не существует.

Об этом он написал в Telegram.

РФ использует понятие “ответ” для прикрытия террора

— Надо четко понимать, что понятие “ответ” за что-то, за какие-то действия Украины, если это касается российских обстрелов, не существует в принципе, — заявил Коваленко.

Он объяснил, что российские обстрелы продолжались и будут продолжаться, пока Россию не удастся принудить к миру. Тогда как термин “ответ” россияне специально запускают в информационное пространство, чтобы прикрыть свои террористические атаки.

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— Это пропагандистский ход для их дипломатов, не более, — добавил он.

Речь идет о спецоперации СБУ под названием Паутина, в результате которой был уничтожен и поврежден 41 российский самолет.

Российский диктатор Владимир Путин в речи с президентом США Дональдом Трампом заявил о подготовке “ответа” на уничтожение стратегических бомбардировщиков.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заверил, что массированные удары России по Украине не имеют никакой связи со спецоперацией СБУ Паутина. По его словам, эти атаки были запланированы заранее, а Кремль просто пытается придумать повод, чтобы оправдать свою агрессию.

Президент подчеркнул, что заявления Путина о якобы “реакции” на действия украинских спецслужб — это неправда.

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