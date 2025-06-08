Логистика РФ под ударом: в мае ВСУ уничтожили 3 575 единиц автотехники — Сырский

Украинские защитники продолжают наносить удары по российским оккупантам, в частности по их логистике. Так, только за май было поражено более трех с половиной тысяч единиц автотехники.

Украинские военные уничтожили тысячи машин врага за май

— Уничтожаем логистику врага. Только за май было поражено более трех с половиной тысяч (3 575) единиц автотехники российских захватчиков, — сообщил главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский.

По его словам, с начала 2025 года российские военные потеряли более 18 тыс. единиц (18 550) автомобильной техники.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских защитников за профессиональную боевую работу.

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— Борьба продолжается. Слава Украине! — добавил Александр Сырский.

В начале месяца генерал сообщал о потерях в личном составе российской армии. По его словам, с начала текущего года было ликвидировано 200 тыс. оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 201-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Владимир Зеленский

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