Логистика РФ под ударом: в мае ВСУ уничтожили 3 575 единиц автотехники — Сырский
Украинские защитники продолжают наносить удары по российским оккупантам, в частности по их логистике. Так, только за май было поражено более трех с половиной тысяч единиц автотехники.
Украинские военные уничтожили тысячи машин врага за май
— Уничтожаем логистику врага. Только за май было поражено более трех с половиной тысяч (3 575) единиц автотехники российских захватчиков, — сообщил главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский.
По его словам, с начала 2025 года российские военные потеряли более 18 тыс. единиц (18 550) автомобильной техники.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских защитников за профессиональную боевую работу.
— Борьба продолжается. Слава Украине! — добавил Александр Сырский.
В начале месяца генерал сообщал о потерях в личном составе российской армии. По его словам, с начала текущего года было ликвидировано 200 тыс. оккупантов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 201-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Владимир Зеленский