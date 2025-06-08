Нет оснований для эвакуации из Сум несмотря на напряженную ситуацию на границе – ОВА

Ситуация на границе Сумской области остается напряженной, однако полностью контролируемой Силами обороны и подразделениями Вооруженных сил Украины. Оснований для эвакуации из города Сумы пока нет.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

В ОВА призывают граждан проверять информацию

Он рассказал, что в последнее время в СМИ и телеграм-каналах появляется немало эмоциональных сообщений от разных лиц о ситуации, связанной с безопасностью в регионе.

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Григоров призвал граждан не реагировать на непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.

— Областная власть находится в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются своевременно и ответственно, — подчеркнул он.

Продолжается эвакуация из приграничных районов

В районах вблизи границы, которые систематически попадают под обстрелы, продолжается эвакуация мирного населения.

По словам главы ОГА, за последние семь дней почти 900 человек были вывезены в более безопасные регионы. В проведении эвакуации задействованы районные администрации, спасательные службы, представители полиции и волонтеры.

В Сумской области действуют транзитные центры и пункты временного размещения — ресурсы для приема эвакуированных имеются в наличии.

— Мы не недооцениваем угроз. Но и не преувеличиваем, — отметил Григоров.

Где наиболее активные боевые действия

Глава ОГА отметил, что украинские военные действуют слаженно, удерживают позиции и эффективно сдерживают попытки российских сил прорваться вглубь области.

Наиболее активные боевые действия продолжаются в приграничных районах, в частности на территории Юнаковской и Хотинской громад. Противник пытается расширить зону активности, действуя небольшими группами, однако украинские защитники не позволяют ему закрепиться.

Глава области также сообщил, что подразделения, которые держат оборону на Сумском направлении, регулярно отправляют запросы, и все необходимые потребности для них оперативно обеспечиваются.

— Призываю доверять официальным источникам и поддерживать наших военных, — подчеркнул глава Сумской ОВА.

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