Обмен павших военных с РФ запланирован на следующую неделю — Буданов

Украина сталкивается с информационным давлением со стороны России. В частности, враг пытается манипулировать ситуацией и самостоятельно диктовать условия обмена пленными.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Буданов заявил об информационном давлении на Украину

Руководитель разведки подчеркнул, что Украина тщательно придерживается договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Решение о том, кого, когда и как менять, не должны приниматься единолично.

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Он добавил, что идет тщательная подготовка, а давление и манипуляции недопустимы.

— Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны. Тем более, на большой праздник Троицы, который мы сегодня отмечаем, — отметил Буданов.

Он также сообщил, что Координационный штаб активно работает над организацией обмена, и все наши военные и гражданские должны вернуться домой.

По его словам, на следующую неделю запланировано начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле. Уполномоченные лица были проинформированы об этом еще во вторник.

— Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага, — добавил руководитель ГУР.

Россия срывает обмен пленными: что известно

4 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия согласилась передать 500 украинских защитников 7-8 июня.

Однако Кремль снова пытается сорвать договоренности. Представитель РФ Владимир Мединский заявил, что Россия якобы передала Украине тела 1 212 погибших военных и список из 640 пленных, а украинская сторона будто бы “неожиданно” все отменила, перенеся на неопределенный срок.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) заявили, что заявления российской стороны не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям по репарации тел и обмену пленных.

Тогда как в оборонном ведомстве Украины призвали РФ вернуться к конструктивной работе, чтобы вернуть людей в обе стороны и выполнить все договоренности.

Отмечается, что в Стамбуле россияне пообещали провели обмен пленными по определенным категориям (тяжелораненые, раненые, рожденные после 2000 года) и начать этапную репатриацию тел.

Источник: Кирилл Буданов

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