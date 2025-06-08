РФ атаковала Николаевщину дронами и ракетами: горели склады с с/х техникой

В ночь на 8 июня враг нанес удары по Николаевской области ракетами и БПЛА типа Шахед. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Обстрел Николаевщины 8 июня: что известно

— Утром, 8 июня, около 04.30 и 05.31 враг атаковал двумя крылатыми ракетами и БПЛА типа Shahed-131/136 Константиновскую общину, — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, повреждены складские помещения с сельскохозяйственной техникой, возник пожар. На данный момент информации о пострадавших нет.

Обстрел Житомирщины: пожар на предприятии

Сегодня ночью, 8 июня, в результате российской атаки было повреждено здание на территории одного из гражданских частных предприятий Житомирской области.

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Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

— Возникший пожар был оперативно ликвидирован спасателями ГСЧС.

По предварительной информации, в результате происшествия жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Источники: Виталий Ким, Виталий Бунечко

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