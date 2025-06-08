Украина близка к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к моменту, когда можно заставить Россию остановить войну.

Об этом он сказал в интервью для ABC News.

Зеленский рассказал, как можно заставить РФ закончить войну

— Честно говоря, мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну. По крайней мере, остановить ее. Мы подошли очень близко к этому. Мы это чувствуем. Наша операция внутри у них, хоть они и бесятся, Паутин, хоть они и бесятся, они все понимают, — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, если Запад в дальнейшем будет передавать оружие другим странам вместо Украины, как это было с американскими ракетами для борьбы с дронами Шахед, тогда Украина будет полагаться на собственные силы.

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Президент объяснил, что под собственными силами подразумевает не позволять врагу убивать людей и наносить удары по Украине.

— То есть мы будем развивать тогда это направление. И россияне понимают, если мы будем развивать именно это направление — мы не хотим продолжения войны, но если выход только такой, мы будем бороться за себя, — сказал Зеленский.

Также президент обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин не хочет завершения войны, но может это сделать под давлением международных партнеров. Поэтому важно единство США и Европы.

— Мы подошли очень близко. Нам нужна сильная помощь от Соединенных Штатов. Соединенным Штатам нужно единство с Европой и все-таки давить на Путина. Он не хочет закончить войну, но он может закончить войну через давление партнеров. На мой взгляд, это дает шанс. И это точно не пессимистично, я говорю о реальности, — сказал Зеленский.

Источник : ABC News

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