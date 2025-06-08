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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Взрывы в Сумах: россияне атаковали город дронами

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Вечером, 8 июня, во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Сумах. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе вражеских дронов.

Взрывы в Сумах 8 июня: что известно

Воздушные силы ВСУ предупреждали о группе вражеских беспилотников на севере Сумской области, которые направлялись на юг. Позже сообщалось, что российские дроны полетели курсом на юго-запад.

Тем временем мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что небо стало красным из-за вражеских целей.

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— Все небо в Сумской области красное от целей. Такого никогда не было еще, — сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Новость дополняется…

Добавим, что сегодня президент Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал граждан в ближайшие дни не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 201-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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