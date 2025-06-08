ВСУ уничтожили российский Бук-М3 с боекомплектом

Недавно Силы беспилотных систем ВСУ ликвидировали российскую систему противовоздушной обороны ЗРК Бук-M3 вместе со всем боекомплектом. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

СБС уничтожили ЗРК Бук-М3 врага: что известно

— Операция стала образцом слаженной работы подразделений. После обнаружения цель обездвижили, некоторое время “подсвечивали” и добили, вызвав детонацию боекомплекта и полное уничтожение установки, — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

ЗРК Бук-М3 — современная российская система ПВО, способная поражать воздушные цели на расстоянии до 70 км.

Уничтожение такой установки наносит противнику миллионные убытки и позволяет украинским защитникам обеспечить контроль над воздушным пространством для дальнейших операций.

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Успешную операцию провели бойцы 14 отдельного полка беспилотных авиационно-ударных комплексов Сил БпАК СБС в координации с аэроразведкой 74-го отдельного разведывательного батальона.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1 120 оккупантов. С начала полномасштабной войны российская армия потеряла около 996 тыс. личного состава.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили семь вражеских танков, 11 боевых бронированных машин и более 40 артиллерийских систем.

Вчера на Курском направлении Воздушные силы Украины также сбили российский истребитель Су-35.

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