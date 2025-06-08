Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

ВСУ уничтожили российский Бук-М3 с боекомплектом

ЗРК Бук-МЗ
Фото: Depositphotos

Недавно Силы беспилотных систем ВСУ ликвидировали российскую систему противовоздушной обороны ЗРК Бук-M3 вместе со всем боекомплектом. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

СБС уничтожили ЗРК Бук-М3 врага: что известно

 — Операция стала образцом слаженной работы подразделений. После обнаружения цель обездвижили, некоторое время “подсвечивали” и добили, вызвав детонацию боекомплекта и полное уничтожение установки, — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

ЗРК Бук-М3 — современная российская система ПВО, способная поражать воздушные цели на расстоянии до 70 км.

Уничтожение такой установки наносит противнику миллионные убытки и позволяет украинским защитникам обеспечить контроль над воздушным пространством для дальнейших операций.

Сейчас смотрят

Успешную операцию провели бойцы 14 отдельного полка беспилотных авиационно-ударных комплексов Сил БпАК СБС в координации с аэроразведкой 74-го отдельного разведывательного батальона.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1 120 оккупантов. С начала полномасштабной войны российская армия потеряла около 996 тыс. личного состава.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили семь вражеских танков, 11 боевых бронированных машин и более 40 артиллерийских систем.

Вчера на Курском направлении Воздушные силы Украины также сбили российский истребитель Су-35.

Читайте также
ВСУ ударили по локомотиву с техникой РФ: уничтожено более сотни единиц
ВСУ успешно ударили по локомотиву РФ с танками и бронетехникой

Связанные темы:

Потери РФГенеральный штаб УкраиныДрониВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь